Άρης: Χωρίς βαθμολογικό κίνητρο στην Κρήτη αλλά με στόχο την αξιοπρέπεια

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο «Παγκρήτιο» (03/05, 17:00), στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League, με τη χθεσινή προπόνηση να βάζει την τελική «πινελιά» στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Η αναμέτρηση μπορεί να μην έχει ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς η υπόθεση ευρωπαϊκό εισιτήριο έχει κλείσει οριστικά, ωστόσο στο «στρατόπεδο» του Άρη υπάρχει η ξεκάθαρη επιθυμία η ομάδα να παραμείνει ανταγωνιστική μέχρι τέλους και να ολοκληρώσει με αξιοπρέπεια μια σεζόν που δεν κύλησε σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Παρά την απουσία πίεσης, το παιχνίδι στην Κρήτη διατηρεί τη σημασία του, καθώς ο Άρης θέλει να εξασφαλίσει την 5η θέση της τελικής κατάταξης, κάτι που περνά μέσα από θετικά αποτελέσματα στα εναπομείναντα ματς των playoffs.

Οι σκέψεις για την ενδεκάδα

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει καταλήξει σε μεγάλο βαθμό στο αρχικό σχήμα που θα παρατάξει απέναντι στους Κρητικούς, με τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις να εντοπίζονται στην αμυντική γραμμή.

Συγκεκριμένα, ο Φαντιγκά αναμένεται να πάρει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Τεχέρο, ενώ στο αριστερό άκρο ο Φρίντεκ θα πάρει τη θέση του Μεντίλ. Παράλληλα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Γένσεν είναι έτοιμος να καλύψει τη θέση του Χόνγκλα, πλαισιώνοντας τον Ράτσιτς στον άξονα.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Άρης ταξιδεύει στην Κρήτη με στόχο μια σοβαρή εμφάνιση και ένα αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να κλείσει θετικά τη σεζόν.

ΟΦΗ: Με ελλείψεις κόντρα στον Άρη

Στο Ηράκλειο με αντίπαλο τον ΟΦΗ συνεχίζει ο Άρης τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τα, αδιάφορα πλέον, Play Off 5-8 της Super League, αφού η 5η θέση δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το πρωί του Σαββάτου (2/5) την προετοιμασία τους και εστιάζουν, πλέον, στον αγώνα της Κυριακής (3/5) με στόχο τη νίκη καθαρά για λόγους γοήτρου. Στο στρατόπεδο των Κρητικών, το κλίμα είναι πανηγυρικό μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, και όπως είναι εύλογο, παίκτες και τεχνική ηγεσία θέλουν να το… γιορτάσουν με νίκη απέναντι στον Άρη στον πρώτο τους εντός έδρας αγώνα μετά την μεγάλη αγωνιστική επιτυχία του περασμένου Σαββάτου (25/4) στο Πανθεσσσαλικό.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, πάντως, ο Χρήστος Κόντης θα έχει ελλείψεις, αφού ο εκτός μάχης είναι ο Χριστογεώργος, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο, ο Ανδρούτσος που είναι κλινήρης λόγω ίωσης, ενώ στα… πιτς παραμένουν Γκονθάλεθ και Χριστόπουλος. Βούκοτιτς, Κοντεκάς και Χνάρης δεν υπολογίζονται ούτε για αυτό το παιχνίδι.

Την αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Άρη συνθέτουν οι: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομανό, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο, Θεοδοσουλάκης και Ισέκα.

