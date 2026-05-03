MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Δύο μετανάστριες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να διασχίσουν τη Μάγχη

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να διασχίσουν τη Μάγχη και να φτάσουν στη Βρετανία σήμερα το πρωί στα ανοικτά των ακτών του Πα-ντε-Καλαί, στη βόρεια Γαλλία, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας της τοπικής νομαρχίας Κριστόφ Μαρξ.

Οι δύο γυναίκες επέβαιναν σε μικρή βάρκα που μετέφερε «περίπου 82 άτομα», δήλωσε ο Μαρξ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η βάρκα προσάραξε στην παραλία», εξήγησε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι τα θύματα βρέθηκαν «νεκρά μέσα στο σκάφος».

Στις 23 Απριλίου Γαλλία και Βρετανία υπέγραψαν μια νέα τριετή συμφωνία με στόχο τον περιορισμό των παράτυπων διελεύσεων μεταναστών μέσω της Μάγχης.

Τουλάχιστον 29 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη θαλάσσια οδό το 2025, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημες γαλλικές και βρετανικές πηγές.

Γαλλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Πριγκίπισσα Σάρλοτ: Η νέα φωτογραφία για τα 11α γενέθλιά της που “κλέβει” τις εντυπώσεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γερμανία: Αντιδράσεις Γερμανών πολιτικών στην ανακοίνωση του Πενταγώνου για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από βάσεις επί γερμανικού εδάφους

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ο Τραμπ απειλεί να μειώσει ακόμη περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ο χορός της Ιωάννας Τούνη και η αποκάλυψη για τον σύντροφό της: Το αγόρι μου είναι “Ρουβίτσος” – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Άρης: Χωρίς βαθμολογικό κίνητρο στην Κρήτη αλλά με στόχο την αξιοπρέπεια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Βουλγαρικά σενάρια επιστροφής Ντεσπόντοφ στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας