MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Λήμνος: Ακτοπλοϊκή σύνδεση με το λιμάνι του Τσανάκαλε της Τουρκίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Λήμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του επάρχου της Λήμνου Αποστόλου Κουτσογιάννη ο οποίος ανέφερε:

«Η Λήμνος προστέθηκε στη μηχανή κρατήσεων! Από χθες, η Λήμνος είναι πλέον διαθέσιμη στη μηχανή κρατήσεων της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας, ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Τουρκία!»

Το ταξίδι θα έχει διάρκεια 2,5 ωρών.

Λήμνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Συνελήφθη ένας ύποπτος στην Αυστρία για τη μόλυνση παιδικών τροφών με ποντικοφάρμακο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Η Μαρίνα Σταυράκη συνάντησε στη Κωνσταντινούπολη τον Τούρκο σύντροφό της – Δείτε φωτογραφία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 35 λεπτά πριν

Αλέξης Τσίπρας: Δεν μετέχω σε ντοκιμαντέρ του ΣΚΑI για το 2015, δεν θα νομιμοποιήσω την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα σε βάρος μου

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Παρθένα Χοροζίδου για την εμφάνισή της στη Eurovision: Θα είμαστε χαρακτήρες στα χρώματα του πορτοκαλί, κάποια στιγμή θα μας δείτε όλους μαζί στη σκηνή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σοκ στη Χίο: Κάμερα αποκάλυψε τον εφιάλτη για 82χρονη με άνοια – Η 67χρονη που τη φρόντιζε τη χτυπούσε για 10 λεπτά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί