Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ματς κόντρα στο Περιστέρι – Ποιος ξένος έμεινε εκτός
Ο ΠΑΟΚ θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα (89-74) από την Μπιλμπάο για τους τελικούς του FIBA Europe Cup και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αρχής γενομένης από σήμερα, προκειμένου να κλείσει με καλό τρόπο μια, ούτως ή άλλως, επιτυχημένη χρονιά.
Η επιβάρυνση όμως είναι ένα… αποτέλεσμα μάλλον λογικό. Ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα δίνει συνεχόμενους αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη και το ροτέισιον ήταν μια λύση πάνω-κάτω επιβεβλημένη.
Έτσι, ο Παντελής Μπούτσκος αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τον Πάτρικ Μπέβερλι από το σημερινό παιχνίδι.
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το σημερινό παιχνίδι
Guards: Αντώνης Κόνιαρης, Μπριν Ταϊρί, Τόμας Ντίμσα Θοδωρής Ζάρας, Γιώργος Φίλλιος
Forwards: Νίκος Περσίδης, Τίμι Άλεν, Κλίβελαντ Μέλβιν, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Διαμαντής Σλαφτσάκης.
Centers: Μπεν Μουρ, Κλίφορντ Ομορούγι.
Πηγή: metrosport.gr
