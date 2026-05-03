Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ματς κόντρα στο Περιστέρι – Ποιος ξένος έμεινε εκτός

Ο ΠΑΟΚ θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα (89-74) από την Μπιλμπάο για τους τελικούς του FIBA Europe Cup και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αρχής γενομένης από σήμερα, προκειμένου να κλείσει με καλό τρόπο μια, ούτως ή άλλως, επιτυχημένη χρονιά.

Η επιβάρυνση όμως είναι ένα… αποτέλεσμα μάλλον λογικό. Ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα δίνει συνεχόμενους αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη και το ροτέισιον ήταν μια λύση πάνω-κάτω επιβεβλημένη.

Έτσι, ο Παντελής Μπούτσκος αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τον Πάτρικ Μπέβερλι από το σημερινό παιχνίδι.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το σημερινό παιχνίδι

Guards: Αντώνης Κόνιαρης, Μπριν Ταϊρί, Τόμας Ντίμσα Θοδωρής Ζάρας, Γιώργος Φίλλιος

Forwards: Νίκος Περσίδης, Τίμι Άλεν, Κλίβελαντ Μέλβιν, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Διαμαντής Σλαφτσάκης.

Centers: Μπεν Μουρ, Κλίφορντ Ομορούγι.

