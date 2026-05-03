MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ματς κόντρα στο Περιστέρι – Ποιος ξένος έμεινε εκτός

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα (89-74) από την Μπιλμπάο για τους τελικούς του FIBA Europe Cup και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αρχής γενομένης από σήμερα, προκειμένου να κλείσει με καλό τρόπο μια, ούτως ή άλλως, επιτυχημένη χρονιά.

Η επιβάρυνση όμως είναι ένα… αποτέλεσμα μάλλον λογικό. Ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα δίνει συνεχόμενους αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη και το ροτέισιον ήταν μια λύση πάνω-κάτω επιβεβλημένη.

Έτσι, ο Παντελής Μπούτσκος αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τον Πάτρικ Μπέβερλι από το σημερινό παιχνίδι.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το σημερινό παιχνίδι

Guards: Αντώνης Κόνιαρης, Μπριν Ταϊρί, Τόμας Ντίμσα Θοδωρής Ζάρας, Γιώργος Φίλλιος

Forwards: Νίκος Περσίδης, Τίμι Άλεν, Κλίβελαντ Μέλβιν, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Διαμαντής Σλαφτσάκης.

Centers: Μπεν Μουρ, Κλίφορντ Ομορούγι.

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Επείγουσα εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ σε περιοχές του Λιβάνου πέρα από τη “ζώνη ασφαλείας”

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ιουλία Καλλιμάνη: Τραγούδησε το “Σ’ ακολουθώ” μπροστά στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου – “Ό,τι μπορούμε κάνουμε” σχολίασε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ημιβύθιση τουριστικού πλοίου στη Ζάκυνθο – Απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι έλεγχο αξιοπλοΐας

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Νεκρός 38χρονος ομογενής αστυνομικός στο Σικάγο: Τον πυροβόλησε σε νοσοκομείο 26χρονος με βαρύ εγκληματικό παρελθόν

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Βίκυ Κάβουρα: Από έλλειψη λίπους και κάποιες υπερβολές που έκανα, είχα ορμονολογικά θέματα

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Συνάντηση του αρχηγού του στρατού του Λιβάνου και Αμερικανού στρατηγού με αντικείμενο την ασφάλεια στον Λίβανο