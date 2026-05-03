Axios: Πρόταση Ιράν για συνομιλίες ενός μήνα με ΗΠΑ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση του ναυτικού αποκλεισμού

Το Ιράν έχει καταθέσει στις ΗΠΑ ένα νέο σχέδιο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή με 14 σημεία για οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Το σχέδιο του Ιράν που έχουν στα χέρια τους οι ΗΠΑ, προβλέπει να έχουν γίνει μέσα σε ένα μήνα διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, για την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τέλος του πολέμου στο Ιράν και τον Λίβανο, όπως γράφει το Axios.

Δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για την πρόταση ανέφεραν ότι η Τεχεράνη υπέβαλε την Πέμπτη (30/04) στην Ουάσιγκτον ένα αναθεωρημένο πλαίσιο 14 σημείων, το οποίο περιγράφει ένα αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας που θα καλύπτει την πρόσβαση στη ναυσιπλοΐα, τον τερματισμό του αποκλεισμού και την παύση των εχθροπραξιών και στα δύο μέτωπα.

Το σχέδιο προβλέπει μια δεύτερη φάση συνομιλιών μόνο μετά την επίτευξη της αρχικής συμφωνίας, με μια επιπλέον περίοδο διαπραγματεύσεων ενός μήνα που θα επικεντρώνεται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ιρανικής Βουλής, το σχέδιο προβλέπει ότι από τα Στενά του Ορμούζ δεν θα διέρχονται ισραηλινά πλοία, ούτε πλοία χωρών που θεωρούνται εχθρικές, πιθανότατα αναφερόμενος σε εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, θα απαιτείται η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων προκειμένου να δοθεί άδεια διέλευσης.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι «θα εξετάσω σύντομα το σχέδιο που μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι αποδεκτό, καθώς δεν έχουν πληρώσει το τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια», προσθέτοντας ότι είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν και πάλι τα πλήγματα στο Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα κρίσιμο παγκόσμιο σημείο διέλευσης ενέργειας, και οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν ενταθεί εν μέσω συνεχιζόμενων διαφορών για στρατιωτικές επιχειρήσεις, κυρώσεις και πυρηνικά.

Το προτεινόμενο πλαίσιο, σύμφωνα με τις πηγές, στοχεύει πρώτα στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά να μετατίθενται έως ότου επιτευχθεί μια αρχική πολιτική και συμφωνία ασφάλειας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν από την πλευρά τους δήλωσαν σήμερα ότι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση ή μια «κακή συμφωνία» με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλώνουν πως ο Ντόναλντ «Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε ‘μια αδύνατη επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία’», κάνοντας λόγο για «αλλαγή τόνου» από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ευρώπη απέναντι στην Ουάσινγκτον, καθώς και για ιρανικό «τελεσίγραφο» σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.