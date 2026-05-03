Ηλίας Κόζας για Αγάθωνα: Ήταν ένας ντόμπρος άνθρωπος, αδερφός, φίλος και πατέρας μαζί

Στη σχέση του με τον Αγάθωνα αναφέρθηκε ο Ηλίας Κόζας, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν ντόμπρο άνθρωπο, τον οποίο αισθανόταν ως φίλο, αλλά και πατρική φιγούρα.

Ο καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος το Σάββατο 2 Μαΐου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» μιλώντας μεταξύ άλλων για την εποχή που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2013 με τους Koza Mostra και τον Αγάθωνα με το «Alcohol Is Free». Ο Ηλίας Κόζας εξήγησε πώς έκανε την πρόταση στον εκλιπόντα τραγουδιστή, ενώ παράλληλα εξήγησε ποια στοιχεία ξεχώριζε στην προσωπικότητά του.

Περιγράφοντας τον χαρακτήρα του ρεμπέτη, που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2020, δήλωσε: «Ήταν ένας άνθρωπος ντόμπρος, πράγμα το οποίο το εκτιμήσαμε πάρα πολύ. Ήταν άνθρωπος της παρέας και ήταν και αδελφός και φίλος και πατέρας, μαζί. Πολύ περίεργο. Ήταν όλα μαζί».

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς προέκυψε η συνεργασία τους στη Eurovision με τους Koza Mostra, λέγοντας: «Εγώ είχα την ιδέα να συμμετέχει στο τραγούδι γιατί μας είχαν προσεγγίσει τότε με τους Koza Mostra για να πάμε μόνοι μας στην Eurovision. Κάτι που, όμως, δεν το ήθελα γιατί ζούμε στην Ελλάδα και δεν ψηνόμουν πάρα πολύ να συστηθούμε στο κοινό για πρώτη φορά μόνοι μας».