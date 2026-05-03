MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ηλίας Κόζας για Αγάθωνα: Ήταν ένας ντόμπρος άνθρωπος, αδερφός, φίλος και πατέρας μαζί

|
THESTIVAL TEAM

Στη σχέση του με τον Αγάθωνα αναφέρθηκε ο Ηλίας Κόζας, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν ντόμπρο άνθρωπο, τον οποίο αισθανόταν ως φίλο, αλλά και πατρική φιγούρα.

Ο καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος το Σάββατο 2 Μαΐου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» μιλώντας μεταξύ άλλων για την εποχή που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2013 με τους Koza Mostra και τον Αγάθωνα με το «Alcohol Is Free». Ο Ηλίας Κόζας εξήγησε πώς έκανε την πρόταση στον εκλιπόντα τραγουδιστή, ενώ παράλληλα εξήγησε ποια στοιχεία ξεχώριζε στην προσωπικότητά του.

Περιγράφοντας τον χαρακτήρα του ρεμπέτη, που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2020, δήλωσε: «Ήταν ένας άνθρωπος ντόμπρος, πράγμα το οποίο το εκτιμήσαμε πάρα πολύ. Ήταν άνθρωπος της παρέας και ήταν και αδελφός και φίλος και πατέρας, μαζί. Πολύ περίεργο. Ήταν όλα μαζί».

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς προέκυψε η συνεργασία τους στη Eurovision με τους Koza Mostra, λέγοντας: «Εγώ είχα την ιδέα να συμμετέχει στο τραγούδι γιατί μας είχαν προσεγγίσει τότε με τους Koza Mostra για να πάμε μόνοι μας στην Eurovision. Κάτι που, όμως, δεν το ήθελα γιατί ζούμε στην Ελλάδα και δεν ψηνόμουν πάρα πολύ να συστηθούμε στο κοινό για πρώτη φορά μόνοι μας».

Ηλίας Κόζας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 λεπτά πριν

Ηλίας Κόζας για Αγάθωνα: Ήταν ένας ντόμπρος άνθρωπος, αδερφός, φίλος και πατέρας μαζί

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ραγίζει καρδιές η Κατερίνα Παναγοπούλου στο δύσκολο αντίο: Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Νέα επιδείνωση στην υγεία της νομπελίστριας Ναργκίς Μοχαμαντί – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου: Η on air αποκάλυψη για τον γάμο της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Βραζιλία: Τουλάχιστον έξι νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας