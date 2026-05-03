Τρόμος στο Λονδίνο: Άγνωστος πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον περαστικών – Τέσσερις τραυματίες, ένας σοβαρά

Τον τρόμο προκάλεσε το πρωί του Σαββάτου στο νότιο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Μπρίξτον άγνωστος, ο οποίος πυροβολούσε αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητό του εναντίον περαστικών.

Αποτέλεσμα των απανωτών πυροβολισμών ήταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, με σοβαρά τραύματα ένας 25χρονος και τρεις ακόμη, ένας 21χρονος, ένας 47χρονος και ένας 70χρονος, όλοι τους ελαφρύτερα τραυματισμένοι.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, στο σημείο κλήθηκε και έφτασε άμεσα η Μητροπολιτική Αστυνομία καθώς και ειδικές δυνάμεις αυτής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Αστυνομικοί εθεάθησαν να ερευνούν χορτολιβαδική έκταση έξω από το συγκρότημα κατοικιών Southwyck House, στην Coldharbour Lane, στην οδό όπου σημειώθηκε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Κάτοικος της περιοχής, ο Ρόμπερτ, 40 ετών, που δεν επιθυμούσε να δώσει το επώνυμό του, δήλωσε ότι πιστεύει πως το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός πάρτι μπάρμπεκιου.

Ο επικεφαλής της έρευνας, ντετέκτιβ επιθεωρητής Άλαμ Μπανγκού, χαρακτήρισε το περιστατικό «πράξη αδιάκριτης βίας».

«Κατανοούμε πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το συμβάν για την τοπική κοινότητα και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους κατοίκους ότι εργαζόμαστε εντατικά για τον εντοπισμό των υπευθύνων», πρόσθεσε.

Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή του νότιου Λονδίνου θα ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον ήταν μάρτυρας ή διαθέτει σχετικό υλικό να επικοινωνήσει μαζί τους.

Λονδίνο

