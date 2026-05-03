Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα του Ακύλα – Με πατίνι στη σκηνή της Βιέννης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας και του Ακύλα για τη Eurovision 2026 ήρθαν στη δημοσιότητα, με τον τραγουδιστή να εμφανίζεται στη σκηνή με πατίνι.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος πραγματοποίησε το Σάββατο 2 Μαΐου την πρώτη τεχνική πρόβα στο στάδιο Stadthalle. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, οι πρώτες εικόνες δίνονται στη δημοσιότητα την επόμενη ημέρα και έτσι την Κυριακή το κοινό απέκτησε μία πρώτη γεύση από την παρουσίαση του «Ferto», που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, όσο ο Ακύλας διασχίζει τη σκηνή με ένα πατίνι, διακρίνονται πορτοκαλί πυροτεχνήματα, στο βασικό χρώμα της εμφάνισής του. Σε άλλο πιο μακρινό πλάνο, ο τραγουδιστής φαίνεται σε ένα πιο ψηλό σημείο της σκηνής, με ανοιχτά χέρια.

Δείτε τις φωτογραφίες

Φωτογραφία: EBU
Φωτογραφία: EBU

Όπως έγινε γνωστό μετά την πρώτη πρόβα, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, ο Ακύλας συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης). Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου. Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

