Έτσι θα παραταχθεί ο Άρης απέναντι στον ΟΦΗ – Οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου

Μπορεί να μην έχει ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους «κιτρινόμαυρους» η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, καθώς η υπόθεση ευρωπαϊκό εισιτήριο έχει κλείσει οριστικά, ωστόσο στο «στρατόπεδο» του Άρη υπάρχει η ξεκάθαρη επιθυμία η ομάδα να παραμείνει ανταγωνιστική μέχρι τέλους και να ολοκληρώσει με αξιοπρέπεια μια σεζόν που δεν κύλησε σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε γνωστή την εντεκάδα του Άρη στο Παγκρήτιο: Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Ροζ, Φρίντεκ, Γένσεν, Ράτσιτς, Γκαρέ, Πέρεθ, Ντούντου και Καντεβέρε.