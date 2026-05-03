ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Ενδεκάδα με Παβλένκα και αιχμή του δόρατος τον Γερεμέγεφ

Ανακοινώθηκε από τον Ραζβάν Λουτσέσκου η ενδεκάδα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Κάτω από τα δοκάρια διατηρείται ο Παβλένκα, ενώ στην αμυντική γραμμή ο Κένι θα καλύψει το δεξί άκρο και ο Μπάμπα το αριστερό, με το δίδυμο Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη να αποτελεί το δίδυμο στα στόπερ.

Στη μεσοεπιθετική, γραμμή ο Κωνσταντέλιας θα κινείται σε ρόλο οργανωτή πίσω από τον επιθετικό, αποτελώντας τον βασικό άξονα δημιουργίας για τον ΠΑΟΚ.

Στα άκρα της επίθεσης θα βρεθούν οι Τάισον και Ζίβκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης, η απουσία του Γιακουμάκη για ακόμη ένα παιχνίδι φέρνει τον Γερεμέγεφ ως αιχμή του δόρατος.

Αναλυτικά: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ.