Ναταλία Γερμανού για Ακύλα: Σας έχω πει ότι πιστεύω ότι θα κερδίσουμε φέτος ε; Το 2005 δεν το ‘χα πει καν

Με απόλυτη βεβαιότητα τοποθετήθηκε η Ναταλία Γερμανού για τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, εκφράζοντας την πεποίθησή της πως ο Ακύλας με το «Ferto» μπορεί να φέρει τη νίκη.

«Ο Ακύλας το ’χει φέρει ήδη και δεν το ξέρουμε. Σας το ’χω πει ότι πιστεύω ότι θα κερδίσουμε φέτος, ε;», είπε αρχικά, με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη να τη ρωτά αν μιλά για την πρώτη θέση.

Π.Ρ.: Είπες εσύ number one;

Ν.Γ.: Είπα εγώ number one.

Π.Ρ.: Άλλη μια φορά το ‘χεις πει. Παλιά. Το 2005. Και πέσαμε μέσα.

Ν.Γ.: Και τότε δεν το ‘χα πει καν, τότε απλά προσευχόμουνα! Εγώ το πιστεύω παιδιά. Πολύ. Ότι θα κερδίσει, ότι θα κερδίσουμε φέτος.