Άνοια: Ποια τροφή μπορεί να την επιδεινώνει σε άτομα με συγκεκριμένο γονότυπο

Πληθυσμιακή μελέτη εξέτασε εάν η κατανάλωση κρέατος σχετίζεται με την άνοια και τη γνωστική υγεία σε ηλικιωμένους ενήλικες και εάν αυτή η σχέση μεταβάλλεται ανάλογα με τον γονότυπο APOE (Apolipoprotein E genotype).

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για έως και 15 έτη, καταγράφοντας τις μεταβολές στη μνήμη και στις γνωστικές δεξιότητες, καθώς και την εμφάνιση νέων περιστατικών άνοιας.

Συνολικά, τα αποτελέσματα ανέδειξαν ένα ενδιαφέρον μοτίβο.

Σε άτομα που έφεραν τους γονότυπους APOE ε3/ε4 ή ε4/ε4 -οι οποίοι συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο άνοιας- η υψηλότερη συνολική κατανάλωση κρέατος συσχετίστηκε με βραδύτερη γνωστική έκπτωση και χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας. Ωστόσο, αυτό το μοτίβο δεν παρατηρήθηκε σε άτομα με άλλους γονότυπους APOE.

Ταυτόχρονα, η κατανάλωση μεγαλύτερου ποσοστού επεξεργασμένου κρέατος σε σχέση με τη συνολική πρόσληψη κρέατος συνδέθηκε με χειρότερα γνωστικά αποτελέσματα και υψηλότερο κίνδυνο άνοιας σε όλους τους συμμετέχοντες.

«Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η σχέση μεταξύ διατροφής και υγείας του εγκεφάλου μπορεί να εξαρτάται από το γενετικό υπόβαθρο, υποδεικνύοντας τη δυνατότητα πιο εξατομικευμένων διατροφικών προσεγγίσεων για την πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης και της άνοιας» επισημαίνει η κ. η Δήμητρα Ευθυμιοπούλου Διαιτολόγος-Διατροφολόγος.

Ανάλυση και ενσωμάτωση ευρημάτων

Στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκεται το γονίδιο APOE (Apolipoprotein E), το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους γνωστούς γενετικούς παράγοντες που συνδέονται με τη νόσο Alzheimer και τον κίνδυνο άνοιας. Μία παραλλαγή αυτού του γονιδίου, η ε4 (ε4 allele), σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης γνωστικής έκπτωσης.

Η μελέτη διερεύνησε ένα βασικό ερώτημα: θα μπορούσαν άτομα με διαφορετικούς γονότυπους APOE να ανταποκρίνονται διαφορετικά στην κατανάλωση κρέατος όσον αφορά την υγεία του εγκεφάλου;

Πώς πραγματοποιήθηκε η μελέτη

Η έρευνα παρακολούθησε μια μεγάλη ομάδα ηλικιωμένων σε βάθος χρόνου, χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενες μετρήσεις τόσο της διατροφής όσο και της γνωστικής επίδοσης. Αυτό επέτρεψε στους ερευνητές να παρατηρήσουν τις μεταβολές στις γνωστικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια ετών, αντί να βασιστούν σε μία μόνο χρονική αποτύπωση.

Η γνωστική υγεία αξιολογήθηκε μέσω ενός σύνθετου δείκτη που κάλυπτε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της μνήμης, της γλώσσας και της ταχύτητας επεξεργασίας. Τα περιστατικά άνοιας ταυτοποιήθηκαν με τη χρήση καθιερωμένων κλινικών κριτηρίων, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της ακρίβειας της διάγνωσης.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μελέτης είναι ο σχεδιασμός της, ο οποίος συνδυάζει πολλαπλές αναλυτικές προσεγγίσεις ώστε να μειωθεί η μεροληψία και να ενισχυθεί η αξιοπιστία των ευρημάτων.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα σχετικά με τις διαφορές του APOE

Το σημαντικότερο εύρημα ήταν ότι η σχέση μεταξύ κατανάλωσης κρέατος και υγείας του εγκεφάλου δεν ήταν ίδια για όλους.

Για τα άτομα με γονότυπους APOE ε3/ε4 ή ε4/ε4, η υψηλότερη κατανάλωση κρέατος συσχετίστηκε με καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα. Οι συμμετέχοντες αυτοί παρουσίασαν βραδύτερη έκπτωση στη συνολική γνωστική λειτουργία και στη μνήμη, ενώ είχαν επίσης χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας. Μάλιστα, η βελτίωση ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να αντισταθμίσει εν μέρει τον αυξημένο βασικό κίνδυνο που σχετίζεται με το αλληλόμορφο ε4 (ε4 allele).

Ωστόσο, αυτό το όφελος δεν εμφανίστηκε σε άτομα με άλλους γονότυπους APOE. Σε αυτές τις ομάδες, η αυξημένη κατανάλωση κρέατος δεν βελτίωσε τα γνωστικά αποτελέσματα ούτε μείωσε τον κίνδυνο άνοιας. Αυτό υποδηλώνει ότι η επίδραση δεν είναι καθολική και ενδέχεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το γενετικό υπόβαθρο.

Η σημασία του τύπου του κρέατος

Η μελέτη εξέτασε επίσης διαφορετικούς τύπους κρέατος. Οι θετικές συσχετίσεις προέκυψαν κυρίως από τη συνολική κατανάλωση κρέατος και το μη επεξεργασμένο κρέας. Αντίθετα, ένα υψηλότερο ποσοστό επεξεργασμένου κρέατος συνδέθηκε σταθερά με χειρότερη γνωστική επίδοση και υψηλότερο κίνδυνο άνοιας σε όλες τις γενετικές ομάδες.

Ενδιαφέρον είναι ότι η μελέτη δεν εντόπισε σημαντικές διαφορές μεταξύ μη επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος και πουλερικών, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο καθοριστικός παράγοντας μπορεί να είναι η επεξεργασία του κρέατος και όχι το συγκεκριμένο ζωικό είδος.

Ένα ακόμη εύρημα ήταν ότι η αντικατάσταση άλλων ομάδων τροφίμων, όπως τα δημητριακά ή τα γαλακτοκομικά, με κρέας συνδέθηκε με καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα σε φορείς του APOE ε4. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι τα συνολικά διατροφικά πρότυπα, και όχι μόνο μεμονωμένα τρόφιμα, μπορεί να έχουν σημασία για την υγεία του εγκεφάλου.

Επιπλέον, η μελέτη εντόπισε παρόμοια μοτίβα όσον αφορά τη συνολική θνησιμότητα, όπου η υψηλότερη κατανάλωση μη επεξεργασμένου κρέατος συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε φορείς του APOE ε4 αλλά όχι σε άλλους. Αυτό υποδηλώνει ότι οι παρατηρούμενες γνωστικές συσχετίσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου και όχι ένα τυχαίο εύρημα.

Άνοια και πιθανοί βιολογικοί μηχανισμοί

Οι συγγραφείς προτείνουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις για τα ευρήματα αυτά. Μία εξήγηση αφορά τη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών, ιδίως της βιταμίνης Β12, η οποία είναι σημαντική για τη λειτουργία του εγκεφάλου και απαντάται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Η μελέτη υποδηλώνει ότι τα άτομα με APOE ε4 ενδέχεται να απορροφούν ή να χρησιμοποιούν ορισμένα θρεπτικά συστατικά διαφορετικά, ιδιαίτερα όταν η πρόσληψη είναι υψηλότερη.

Άλλοι πιθανοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν διαφορές στον μεταβολισμό των λιπιδίων και στη φλεγμονή, οι οποίες επηρεάζονται τόσο από τη διατροφή όσο και από τον γονότυπο APOE. Αυτές οι βιολογικές οδοί ενδέχεται να αλληλεπιδρούν με τρόπους που επηρεάζουν τη γήρανση του εγκεφάλου και τη νευροεκφύλιση, αν και οι ακριβείς μηχανισμοί δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί.

Τι σημαίνουν αυτά στην πράξη

Τα αποτελέσματα αυτά αμφισβητούν την ιδέα ότι οι διατροφικές συστάσεις θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδιες για όλους.

Ενώ οι γενικές οδηγίες συχνά συνιστούν τον περιορισμό της κατανάλωσης κρέατος, ιδιαίτερα του επεξεργασμένου κρέατος, η μελέτη υποδηλώνει ότι οι γενετικές διαφορές μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα ανταποκρίνονται στα ίδια τρόφιμα.

Ειδικότερα, τα άτομα με παραλλαγές APOE ε4 —μια ομάδα με υψηλότερο κίνδυνο για νόσο Alzheimer— ενδέχεται να ανταποκρίνονται διαφορετικά στην κατανάλωση κρέατος σε σχέση με άλλους. Αυτό εγείρει το ενδεχόμενο ότι οι μελλοντικές διατροφικές συστάσεις θα μπορούσαν να γίνουν πιο εξατομικευμένες με βάση τα γενετικά προφίλ.

«Η μελέτη υποδηλώνει ότι η σχέση μεταξύ κατανάλωσης κρέατος και γνωστικής υγείας επηρεάζεται από τον γονότυπο APOE. Μεταξύ των ατόμων που φέρουν την παραλλαγή ε4, η υψηλότερη πρόσληψη συνολικού και μη επεξεργασμένου κρέατος συνδέθηκε με βραδύτερη γνωστική έκπτωση και χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν αντίστοιχα οφέλη σε άλλες γενετικές ομάδες. Ταυτόχρονα, ένα υψηλότερο ποσοστό επεξεργασμένου κρέατος συνδέθηκε σταθερά με χειρότερα γνωστικά αποτελέσματα σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της συνεκτίμησης των γενετικών διαφορών στη μελέτη της διατροφής και της υγείας του εγκεφάλου και υποστηρίζουν την ιδέα πιο εξατομικευμένων διατροφικών οδηγιών» καταλήγει η κ. Ευθυμιοπούλου.

Πηγή: iatropedia.gr