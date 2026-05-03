MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τελευταία μέρα αιτήσεων – Πώς θα πάτε φθηνές διακοπές

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Παράταση έως και την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59 δόθηκε στις αιτήσεις του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση, που δίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους.

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς μόνο χθες κατατέθηκαν περίπου 60.000 αιτήσεις.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη ανάγκη και ζήτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών.

Ωστόσο, η αυξημένη επισκεψιμότητα έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας.

Οι χρήστες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και δυσκολίες στην υποβολή των αιτήσεων, καθώς το σύστημα δεν λειτουργεί αδιάκοπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πληροφοριακό σύστημα «αντιλαμβάνεται» τον τεράστιο όγκο αιτήσεων ως πιθανή κυβερνοεπίθεση, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει προσωρινά τη λειτουργία του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ποια η διαδικασία για τις αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr πατώντας εδώ:

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

  • Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)
  • Πάροχοι του προγράμματος
  • Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από 21.04.2026 έως 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Κοινωνικός Τουρισμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Συνελήφθη ένας ύποπτος στην Αυστρία για τη μόλυνση παιδικών τροφών με ποντικοφάρμακο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το ατύχημα με τους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο του Αράξου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στο παλιό εργοστάσιο της Pirelli – Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Κάποιοι μπορεί να μην δέχονται αυτό που λέω ή να το κοροϊδεύουν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Έτοιμος ο Ακύλας για την πρώτη πρόβα στη σκηνή της Eurovision – Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τη Βιέννη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Μαρινάκης: O Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη ΝΔ ενώ έκλεινε το μάτι στην αντιπολίτευση