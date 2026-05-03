Λαμία: Ανήλικες επιτέθηκαν σε 13χρονη με γροθιές σε κλωτσιές σε πάρκο – “Δεν θα τολμάμε να τα στείλουμε ούτε μια βόλτα” λέει η μητέρα της

Αγανάκτηση και οργή, προκαλεί το επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο κεντρικότερο σημείο της Λαμίας, στην πλατεία Πάρκου σε βάρος 13χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr γύρω στις 19:30 τρεις 13χρονες μαθήτριες αποβιβάστηκαν από το αυτοκίνητο της μητέρας της μίας, προκειμένου να πάνε μια βόλτα στο κέντρο.

Όπως κατήγγειλε αργότερα στην αστυνομία η μητέρα της μαθήτριας, χωρίς πραγματικό λόγο, το κορίτσι της στην αρχή της Ρήγα Φεραίου, το πλησίασαν τρεις επίσης ανήλικες Ρομά και η μία από αυτές την έπιασε από τα μαλλιά και αφού την πέταξε στο οδόστρωμα άρχισε να τη χτυπάει και να την κλωτσάει! Οι άλλες δύο Ρομά φαίνεται ότι απλά παρακολουθούσαν και γελούσαν.

Αυτό που προκαλεί όμως ακόμη μεγαλύτερη οργή, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, είναι ότι ενώ το κορίτσι της δεχόταν άγρια επίθεση και οι φίλες της σοκαρισμένες καλούσαν σε βοήθεια, ουδείς από όσους έτυχε να βρίσκονται ή να περνούν από το σημείο, δεν προσπάθησε να το βοηθήσει!

Ανάστατη η γυναίκα μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν, επέστρεψε στο σημείο και κάλεσε την αστυνομία. Υπέβαλλε έγκληση, ενώ στη συνέχεια μετέφερε το κορίτσι της προληπτικά στο Νοσοκομείο για εξετάσεις.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αναζητήσεις για τις τρεις Ρομά, εντοπίζοντας και προσάγοντας στο Αστυνομικό Μέγαρο τη φερόμενη ως υπαίτια της επίθεσης.

«Είναι απίστευτο και με τρομάζει το γεγονός ότι ακόμη και μέρα μεσημέρι τα παιδιά μας κινδυνεύουν από παραβατικά άτομα ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Θα μπορούσε εκείνη την ώρα να πήγαιναν φροντιστήριο. Αλλά ακόμη κι έτσι στο τέλος δε θα τολμάμε να τα στείλουμε ούτε μια βόλτα», ήταν κάποια από τα λόγια της μητέρας της 13χρονης στο LamiaReport, εμφανώς ταραγμένη από το περιστατικό που έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού της.