Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός σε ρωσικό πλήγμα στη Χερσώνα

Ένας άνδρας σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με drone εναντίον της πόλης της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ η Ρωσία έκανε λόγο για ευρεία ουκρανική επίθεση με πολλές εκατοντάδες drones.

Drone είχε στόχο “όχημα εταιρείας” στις 05:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), επεσήμανε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας, ο Γιάροσλαβ Σάνκο, στο Telegram.

“Ένας άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν είναι ακόμη γνωστή, τραυματίστηκε θανάσιμα”, πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ σημείωσε ότι τέσσερις ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

Σύμφωνα με ανάλυση του AFP των δεδομένων που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε εναντίον της Ουκρανίας αριθμό ρεκόρ drones μεγάλου βεληνεκούς (6.583) στη διάρκεια του Απριλίου.

Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, το Κίεβο έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς, προκειμένου να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι κατέρριψε 334 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας, έναν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό.

Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε ουκρανικά drones σε 15 ρωσικές περιφέρειες, κάποιες μακριά από τη γραμμή του μετώπου αλλά και κοντά στις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ρωσίας– τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη– , καθώς και στην προσαρτημένη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας.

Σφοδρή ήταν η ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, με 59 drones να καταρρίπτονται. Στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, την Αγία Πετρούπολη, βρίσκονται λιμάνια κρίσιμα για το εμπόριο μέσω της Βαλτικής.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Αν και οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν περιέλθει σε τέλμα, η Ρωσία πρότεινε εκεχειρία στις 9 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζει τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας. Το Κίεβο έχει απαντήσει ότι εξετάζει την πρόταση.