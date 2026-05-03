Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση προς τιμήν του Αγίου Οσιομάρτυρα Ακακίου του Ασβεστοχωρίτου σήμερα στο Ασβεστοχώρι

Στο πλαίσιο του εορτασμού του τοπικού Αγίου Οσιομάρτυρα Ακακίου του Ασβεστοχωρίτου, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Ασβεστοχωρίου διοργανώνουν μια ιδιαίτερη εκδήλωση-αφιέρωμα με τίτλο: «Νεομάρτυρες-Οι στύλοι της ορθοδοξίας κατά την Τουρκοκρατία».

Η εκδήλωση, που αποτελεί κεντρικό κομμάτι των φετινών «ΑΚΑΚΙΩΝ», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στις 6:00 μ.μ., στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ασβεστοχωρίου. Πρόκειται για ένα οδοιπορικό πίστης και θυσίας, που φωτίζει τη ζωή και το μαρτύριο εκείνων που κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού σε χρόνους δύσκολους. Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Βίκυ Κανέλλου, επεσήμανε: «Μέσα από τον πολιτισμό και τη θρησκευτική μας παράδοση, ανακαλύπτουμε τις ρίζες που μας κρατούν όρθιους. Η φετινή εκδήλωση είναι μια πρόσκληση σε ένα ταξίδι συγκίνησης και γνώσης, αφιερωμένο στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και στην ακλόνητη πίστη που χαρακτήρισε την πορεία του Γένους μας».

Τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά η Χορωδία του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ασβεστοχωρίου, υπό τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια, τα κείμενα και την ενορχήστρωση υπογράφει ο Πατήρ Εμμανουήλ Μπουζίνος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

«Τιμούμε τον προστάτη Άγιο του Ασβεστοχωρίου, τον Άγιο Ακάκιο, στρέφοντας το βλέμμα μας σε όλους εκείνους τους Νεομάρτυρες που έγιναν τα θεμέλια της ελευθερίας και της πίστης μας. Η μνήμη τους είναι η ζωντανή παρακαταθήκη που μας διδάσκει την αξία της θυσίας και της σταθερότητας στις αρχές μας. Ως δημοτική αρχή, στηρίζουμε δράσεις που ενώνουν το χθες με το σήμερα και κρατούν ζωντανό τον πνευματικό μας πλούτο», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.