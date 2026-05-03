Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 3η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 3 Μαΐου:

1808: Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα που έχουν εισβάλλει στην Ιβηρική. Με αφορμή το γεγονός, ο Γκόγια ζωγραφίζει τον περίφημο πίνακά του «Οι Εκτελέσεις της 3ης Μαΐου».

1837: Εγκαινιάζεται το Οθώνειον Πανεπιστήμιον (νυν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), που στεγάζεται προσωρινά στην Πλάκα. Είναι η πρώτη ανώτατη σχολή σ’ όλη την ανατολική Μεσόγειο.

1890: Πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής, πρώην αντεισαγγελέας εφετών, Ρόκκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ραμπαγάς» και θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Διακήρυττε ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από τον βασιλιά.

1941: Οι Βούλγαροι συστήνουν τη «Διοίκηση του Αιγαίου» στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη, με πρωτεύουσα την Ξάνθη.

1946: Λίγες μέρες μετά τον θρίαμβό του στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και 250.000 δολάρια για τον ελληνικό αθλητισμό, που δοκιμάζεται από τον Εμφύλιο Πόλεμο.

2009: Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, για πέμπτη φορά στην ιστορία του. Στον τελικό του Βερολίνου νικά 82-78 την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Ζέλικο Ομπράντοβις γίνεται ο πιο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του θεσμού με 7 τίτλους (4 με τον Παναθηναϊκό), ενώ ο Βασίλης Σπανούλης ανακηρύσσεται πολυτιμότερος παίκτης.

Γεννήσεις

1469: Νικολό Μακιαβέλι, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. (Θαν. 21/6/1527)

1887: Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 11/9/1954)

1919: Πιτ Σίγκερ, αμερικανός τραγουδιστής της φολκ και ακτιβιστής, που συνεισέφερε στη διαμόρφωση του τραγουδιού διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ. (Θαν. 27/1/2014)

Θάνατοι

1833: Δημήτριος Γαλανός, διαπρεπής έλληνας ινδολόγος. (Γεν. 1760)

1987: Δαλιδά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γιολάντε Κριστίνα Τζιλιότι, ιταλο-γαλλο-αιγύπτια τραγουδίστρια. (Γεν. 17/1/1933)

2011: Θανάσης Βέγγος, έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 29/5/1926)