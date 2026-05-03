Οι Πολύχρωμες Κυριακές στο ΚΘΒΕ ολοκληρώνουν τον κύκλο τους σήμερα το Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Οι Πολύχρωμες Κυριακές στο ΚΘΒΕ μετά από τρεις θεματικές ενότητες της φετινής σαιζόν, τους «Δεσμούς», το «Καλτ» και τις «Αναδρομές», ολοκληρώνουν τον κύκλο τους την Κυριακή 3 Μαΐου. Η τελευταία αυτή Πολύχρωμη Κυριακή αντλεί την έμπνευσή της από τη θεματική της μετάβασης και της αλλαγής, που συναντούμε και στο θεατρικό έργο του Βυσσινόκηπου του Αντόν Τσέχωφ, το οποίο παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καραγιαννοπούλου στο Βασιλικό Θέατρο.

Με τίτλο «Μεταβάσεις», οι δράσεις εστιάζουν στα μεταιχμιακά στάδια της ζωής, σε εκείνες τις περιόδους που κάτι μοιάζει να έχει ολοκληρωθεί, ενώ το νέο δεν έχει αναδυθεί ακόμη. Στιγμές μετέωρες, γεμάτες αβεβαιότητα αλλά και δυναμική, σηματοδοτούν το πέρασμα από το γνώριμο στο άγνωστο.

Ηλικιακές μεταβάσεις, αλλαγές εποχών και κοινωνικών συνθηκών επιδρούν βαθιά πάνω μας, συχνά βρίσκοντάς μας απροετοίμαστους/ες. Η ταχύτητα των εξελίξεων, σε συνδυασμό με τη δυσκολία να αφουγκραστούμε, να αφομοιώσουμε και να ανταποκριθούμε άμεσα στις αλλαγές, εντείνουν το αίσθημα αμηχανίας ή και ανημπόριας.

Πώς στεκόμαστε απέναντι στις μεταβάσεις; Πώς υποδεχόμαστε το νέο; Ποιες αλλαγές είμαστε έτοιμοι/ες να αποδεχτούμε και ποιες είναι εκείνες οι αξίες, οι άνθρωποι ή τα στοιχεία της ζωής μας τα οποία αρνούμαστε να αποχωριστούμε;

«ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ»
ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ στο ΚΘΒΕ
Κυριακή 3 Μαΐου 2026 / 12.00-15.00
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

