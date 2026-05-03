Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός ΙΧ στη Σταυρούπολη

Στις φλόγες τυλίχτηκε ένα αυτοκίνητο στην περιοχή της Σταυρούπολης αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, 15 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα κάτω από άγνωστες συνθήκες η φωτιά ξέσπασε στο ΙΧ που βρισκόταν σταθμευμένο επί της 28ης Οκτωβρίου στη Σταυρούπολη.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.