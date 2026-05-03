Ο Τραμπ απειλεί να μειώσει ακόμη περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία

Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Γερμανία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας ότι θα αποσύρει και άλλους στρατιώτες από τη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο (02.05.2026) έτοιμος να μειώσει «πολύ περισσότερο» τους στρατιωτικούς των ΗΠΑ οι οποίοι σταθμεύουν στο έδαφος της Γερμανίας, μετά την ανακοίνωση της προηγουμένης πως θα αποσυρθούν 5.000 μέσα σε έναν χρόνο.

«Θα τους μειώσουμε πολύ ακόμη» και θα «μειώσουμε πολύ περισσότερους από 5.000», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του κ. Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος έγινε ότι το Ιράν «ταπεινώνει» τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ρεπουμπλικάνου προέδρου, που του πρόσαψε πως «δεν ξέρει τι λέει».

Σύμφωνα με δεδομένα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη σταθμεύουν κάπου 86.000 στρατιωτικοί των ΗΠΑ, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά, λόγω εναλλαγών των μονάδων και γυμνασίων.

Οι ευρωπαϊκές χώρες με την μεγαλύτερη Αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Γερμανία: Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη βρίσκεται κοντά στη γερμανική πόλη Ράμσταϊν. Η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων εκεί χρονολογείται από το 1952. Σύμφωνα με στοιχεία του DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025 υπηρετούσαν στη Γερμανία 36.436 εν ενεργεία στρατιωτικοί, κατανεμημένοι σε πέντε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ιταλία: Η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιταλία ξεκίνησε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και περιλαμβάνει μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Με βάση τα στοιχεία του DMDC, στα τέλη του 2025 υπηρετούσαν 12.662 στρατιωτικοί σε βάσεις στη Βιτσέντσα, το Αβιάνο, τη Νάπολη και τη Σικελία.

Ηνωμένο Βασίλειο: Τον Δεκέμβριο του 2025, οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αριθμούσαν 10.156 στρατιωτικούς, οι οποίοι ήταν κατανεμημένοι σε τρεις βάσεις, κυρίως της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ισπανία: Η Ισπανία φιλοξενεί βάσεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ. Σύμφωνα με το DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025 βρίσκονταν στη χώρα 3.814 στρατιωτικοί με μόνιμη παρουσία.

Πολωνία: Στην Πολωνία υπηρετούν 369 εν ενεργεία στρατιωτικοί με μόνιμη παρουσία, ενώ περίπου 10.000 επιπλέον μέλη προσωπικού αναπτύσσονται εκ περιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αποτροπής, σύμφωνα με στοιχεία του DMDC και της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου. Το προσωπικό αυτό κατανέμεται σε τέσσερις βάσεις στις οποίες οι ΗΠΑ έχουν προσωρινή πρόσβαση.

Ρουμανία: Όπως και σε άλλες χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, έτσι και στη Ρουμανία αναπτύσσονται εκ περιτροπής αμερικανικές δυνάμεις, πέραν των 153 στρατιωτικών που βρίσκονται μόνιμα στη χώρα. Σύμφωνα με το DMDC και την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν την αεροπορική βάση Mihail Kogalniceanu, το στρατόπεδο Turzii και το Deveselu.

Ουγγαρία: Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν εκ περιτροπής αποστολές και στρατιωτικές ασκήσεις στην Ουγγαρία. Το DMDC ανέφερε ότι τον Δεκέμβριο του 2025 υπήρχαν 77 στρατιωτικοί με μόνιμη παρουσία στη χώρα, κατανεμημένοι σε δύο βάσεις, στο Κέτσεκεμετ και στην αεροπορική βάση Πάπα.