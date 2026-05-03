Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός αξιόπιστος πόλος συσπείρωσης στον χώρο της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης

Τις πολιτικές και προγραμματικές συγκλίσεις που τον οδήγησαν στην απόφαση να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ ανέδειξε ο ευρωβουλευτής Νικόλαος Φαραντούρης, μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤNews. Όπως τόνισε, η επιλογή του δεν ήταν αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά προέκυψε μέσα από μια μακρά πορεία κοινών πρωτοβουλιών, συνεργασιών και διαπιστωμένης σύμπλευσης σε κρίσιμα ζητήματα πολιτικής.

Όπως ανέφερε, εντάχθηκε επισήμως στο ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ημέρες, εξηγώντας ότι η συμπόρευση αυτή δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά, αλλά ως φυσική κατάληξη μιας μακράς πορείας συνεργασίας. Επισήμανε ότι τον τελευταίο χρόνο είχε συνδιοργανώσει με στελέχη και ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ περισσότερες από 15 εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα, με αντικείμενο κρίσιμα ζητήματα όπως τα κόκκινα δάνεια, τα funds, η προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, η εξωτερική πολιτική, το στεγαστικό και το αγροτικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν διαπιστώνονται ουσιαστικές συγκλίσεις στο πεδίο, τότε ανοίγει ο δρόμος όχι μόνο για πολιτική συνεργασία, αλλά και για κομματική συμπόρευση. Όπως είπε, έτσι αντιλαμβάνεται ο ίδιος την πολιτική και με αυτόν τον τρόπο οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη επιλογή.

Ο κ. Φαραντούρης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για «μεταγραφή» από άλλο κόμμα, τονίζοντας ότι μετά τη διαγραφή του παρέμεινε για περισσότερους από πέντε μήνες ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Όπως σημείωσε, δεν έφυγε από κάποιο κόμμα για να προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά προχώρησε σε μια νέα πολιτική επιλογή έπειτα από μια περίοδο ανεξαρτησίας και πολιτικής ωρίμανσης.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια, σημειώνοντας ότι η καλή φήμη που διαθέτει στις Βρυξέλλες είναι ευρέως αναγνωρισμένη. Όπως τόνισε, πρόκειται για τον μοναδικό πολιτικό αρχηγό στην Ελλάδα που έχει υπηρετήσει σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, γεγονός που, όπως είπε, του προσδίδει σημαντική εμπειρία και κύρος.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η αναγνώριση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στους κόλπους της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, αλλά εκτείνεται ευρύτερα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Επισήμανε ότι σε επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτές της Ασφάλειας και Άμυνας ή του Προϋπολογισμού, το έργο και η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη εξακολουθούν να μνημονεύονται με θετικό τρόπο.

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι πάντοτε υποστήριζε τη σύγκλιση των δημοκρατικών δυνάμεων και όχι την αντιπαλότητα μεταξύ τους. Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή της πολιτικής του παρουσίας μιλούσε για την ανάγκη συνεννόησης και συσπείρωσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Παραδέχθηκε ότι αυτή η επιδίωξη δεν κατέστη εφικτή κατά την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, εκτίμησε ότι σήμερα υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις, με το ΠΑΣΟΚ να διεκδικεί πλέον με αξιώσεις τον ρόλο του βασικού εναλλακτικού πόλου εξουσίας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «όποιος αναζητά σήμερα έναν στιβαρό, συγκροτημένο και αξιόπιστο πόλο συσπείρωσης στον χώρο της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, δεν μπορεί να βρει άλλον πέρα από το ΠΑΣΟΚ».

Απαντώντας στην κριτική περί διαδοχικών κομματικών μετακινήσεων, ο κ. Φαραντούρης ήταν κατηγορηματικός. Τόνισε ότι στη ζωή του έχει βρεθεί μόνο σε ένα κόμμα, στο οποίο εντάχθηκε το 2023, όταν αποφάσισε να εισέλθει ενεργά στην πολιτική. Πριν από αυτό, όπως σημείωσε, είχε διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στον δημόσιο βίο, συνεργαζόμενος με ανεξάρτητες αρχές και θεσμούς, ενώ είχε εκπροσωπήσει τη χώρα σε σημαντικές διεθνείς και δικαστικές υποθέσεις ως καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, συχνά χωρίς αμοιβή.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση που οδήγησε στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες για το άρθρο 86, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, θεσμικών παραγόντων και της πρώην προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Όπως εξήγησε, την καλωσόρισε με τη θεσμική της ιδιότητα και, ερωτηθείς για ενδεχόμενη πολιτική της κάθοδο, εξέφρασε τη γενική θέση ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτική ζωή.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής πως δεν επρόκειτο να είναι υποψήφιος με κανένα άλλο κόμμα στις εθνικές εκλογές, καθώς παραμένει και σκοπεύει να παραμείνει ευρωβουλευτής.

Όπως είπε, αυτός παραμένει ο σχεδιασμός του και στο μέλλον. Εξέφρασε, μάλιστα, την πεποίθηση ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της δουλειάς που επιτελείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λόγω και της δικής του προηγούμενης θητείας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει κοινή αντίληψη με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ως προς τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ ευρωβουλευτών και βουλευτών, προκειμένου να παραχθεί ουσιαστικό πολιτικό έργο και να επιτευχθούν τόσο πολιτικά όσο και εκλογικά αποτελέσματα.

Ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε ότι ο τελικός στόχος δεν είναι απλώς η εκλογική επιτυχία, αλλά η επίλυση πραγματικών προβλημάτων για τη χώρα και τους πολίτες. Όπως ανέφερε, η πορεία προς την εξουσία έχει νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από συγκεκριμένες λύσεις και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Κλείνοντας, έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της ενότητας του προοδευτικού χώρου, τονίζοντας ότι ο κατακερματισμός των δημοκρατικών δυνάμεων λειτουργεί ανασταλτικά. Όπως υποστήριξε, εάν στόχος είναι μια πραγματική πολιτική αλλαγή και η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης, τότε απαιτείται συσπείρωση γύρω από έναν ισχυρό, οργανωμένο και προγραμματικά συγκροτημένο πόλο. Και, όπως ξεκαθάρισε, αυτός ο πόλος σήμερα δεν είναι άλλος από το ΠΑΣΟΚ.