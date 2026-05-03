Εξερράγη το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες: Τεράστιο σύννεφο καπνού σκέπασε την ευρύτερη περιοχή – Δείτε βίντεο

Σε φάση αυξημένης δραστηριότητας εισήλθε το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Το Σάββατο, το ηφαίστειο εξερράγη με αποτέλεσμα ένα πυκνό σύννεφο καπνού να σπεπάσει αρκετές περιοχές γύρω από την επαρχία Αλμπάι. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας εξέδωσαν άμεσα προειδοποιήσεις, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Παράλληλα, βρίσκονται σε ετοιμότητα σχέδια εκκένωσης, σε περίπτωση που η δραστηριότητα του ηφαιστείου ενταθεί.

Το ηφαίστειο Μαγιόν, με ύψος 2.462 μέτρα και σχεδόν τέλειο κωνικό σχήμα, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της χώρας, αλλά και το πιο ενεργό ηφαίστειο των Φιλιππίνων. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι η δραστηριότητα μπορεί να παρουσιάσει απρόβλεπτες μεταβολές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των κατοίκων.

