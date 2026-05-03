Viral στιγμή σε συναυλία: "Κωνσταντέλιας" αντί για Γιαμάλ – Η απρόσμενη απάντηση οπαδού του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

Ένα απρόβλεπτο και άκρως χιουμοριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε σε συναυλία του Ισπανο-Μαροκινού ράπερ Morad, με πρωταγωνιστή έναν Έλληνα θεατή και… τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο δημοφιλής καλλιτέχνης θέλησε να αλληλεπιδράσει με το κοινό, λίγο πριν παρουσιάσει τραγούδι που έχει αφιερώσει στον ανερχόμενο αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, με τον οποίο μοιράζονται κοινές ρίζες. Απευθυνόμενος σε έναν θεατή, τον ρώτησε ποιος θεωρείται ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.

Η απάντηση, ωστόσο, δεν ήταν αυτή που περίμενε. Αντί για το όνομα του Γιαμάλ, ο θεατής φώναξε «Κωνσταντέλιας!», προκαλώντας αυθόρμητα γέλια τόσο στο κοινό όσο και στον ίδιο τον Morad.

Ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε την έκπληξή του από την απάντηση, αντιμετωπίζοντας τη στιγμή με χιούμορ, πριν συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του και παρουσιάσει το τραγούδι για τον νεαρό άσο της Μπαρτσελόνα.

Το περιστατικό, που αποτυπώνει τη δυναμική παρουσία και την αγάπη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, έχει ήδη αρχίσει να κάνει τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας αντιδράσεις και χαμόγελα.

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

