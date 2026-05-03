Τσουκαλάς: Εκλογές το συντομότερο – Προκηρύξτε τες επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος

«Εκλογές το συντομότερο», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Τώρα που έχουμε την προσοχή σας», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, «προκηρύξτε τες επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει για τις αποδόσεις του προγράμματος “Σπίτι μου 2” και την έγκριση 13.461 δανείων, ενώ ο σκοπός του προγράμματος ήταν η ωφέλεια 20.000 δικαιούχων, που θα αγόραζαν σπίτι με χαμηλότοκο δάνειο». Ρωτά «για ποιο λόγο επιλέγεται η πρόωρη λήξη του προγράμματος τον Ιούνιο ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών που έχουν προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις;». Υποστηρίζει δε όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του μέτρου για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης, ότι «τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1% ενώ η αυξητική πορεία συνεχίζεται και το 2026».

Ακόμα αναφέρει πως «το να μιλάει ο πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα», καθώς «δικά του παιδιά είναι οι πλειστηριασμοί, οι κακόπιστες πρακτικές των funds, η αποθράσυνση των πιστωτών και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτάει επιπλέον «γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις» και ρωτά επίσης αν η κυβέρνηση θα την μπλοκάρει με συνοπτικές διαδικασίες όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ». Ρωτά επίσης αν «οι σκέψεις ότι θα αλλάξετε τον Ποινικό Κώδικα, ώστε η ποινή των Ταλ Ντίλιαν και των άλλων τριών κατηγορουμένων να πέσει στα μαλακά, ισχύουν». «Θα διαψεύσετε αυτά τα δημοσιεύματα ή απηχούν τις προθέσεις σας;», τονίζει.

Όσον αφορά «στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ», ρωτά αν «ισχύει ότι θα απορρίψετε την πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς σας» και τι απέγινε η άποψη της κυβέρνησης περί φυσικού δικαστή.

Κώστας Τσουκαλάς

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

