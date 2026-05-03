Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Καρδίτσα: Το… έστρωσε μέσα σε 15 λεπτά στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το πρωί της Κυριακής (03/05) την Καρδίτσα, προκαλώντας προβλήματα τόσο στην πόλη όσο και σε γειτονικά χωριά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το φαινόμενο κορυφώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί. Το χαλάζι, σε μεγέθος ρεβυθιού, έπεφτε με μεγάλη ένταση για περίπου 15 λεπτά, καλύπτοντας δρόμους και προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και στην περιοχή της Καρδιτσομαγούλας. Ανάλογα φαινόμενα καταγράφηκαν και στην περιοχή του Παλαμά.

Σύμφωνα με το karditsalive.net, αναφορές για χαλαζόπτωση υπάρχουν επίσης από τη λίμνη Λίμνη Πλαστήρα και ορεινά χωριά του Δήμου Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, Κωνσταντίνο Τέλιο, ήδη εκφράζονται φόβοι για καταστροφές σε σιτηρά και δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με κοινότητες της περιοχής για την πλήρη αποτίμηση της κατάστασης.

