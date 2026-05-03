Σοκ στη Χίο: Κάμερα αποκάλυψε τον εφιάλτη για 82χρονη με άνοια – Η 67χρονη που τη φρόντιζε τη χτυπούσε για 10 λεπτά

Νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένου – μετά τα όσα πέρασε ένας 98χρονος – συγκλονίζει τη Χίο, καθώς 82χρονη γυναίκα, που πάσχει από άνοια και είχε ανάγκη 24ωρης φροντίδας, έπεσε θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από 67χρονη Βουλγάρα, η οποία είχε αναλάβει τη φύλαξή της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιος της ηλικιωμένης στο politischios.gr, η οικογένεια εντόπισε την 67χρονη μετά από συστάσεις καθώς αναζητούσε άτομο για τη συνεχή επίβλεψη της 82χρονης.

Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατάσταση της 82χρονης παρουσίασε ανησυχητική επιδείνωση με την ηλικιωμένη να κοιμάται για περίπου 20 ώρες το 24ωρο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στα οικεία της πρόσωπα, τα οποία αρχικά φοβήθηκαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι υποψίες και η κρυφή κάμερα

Οι συγγενείς της 82χρονης άρχισαν να υποψιάζονται ότι ενδεχομένως της χορηγούνταν χάπια χωρίς τη γνώση τους και χωρίς ιατρική συνταγή και γι’ αυτό αποφάσισαν να τοποθετήσουν κρυφή κάμερα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον γιο της ηλικιωμένης, η τοποθέτηση της κάμερας έγινε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, ημέρα κατά την οποία η 67χρονη φροντίστρια είχε ρεπό.

Ένα 24ωρο αργότερα, οι υποψίες της οικογένειας επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο καθώς η κάμερα κατέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία, την 67χρονη γυναίκα να χτυπά επί περίπου δέκα λεπτά την ανήμπορη 82χρονη, ενώ παράλληλα μιλούσε στο τηλέφωνο.

Όταν η οικογένεια είδε τα πλάνα, ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 67χρονης γυναίκας.

Ακολούθησε εξέταση από ιατροδικαστή ο οποίος επιβεβαίωσε την κακοποίηση της 82χρονης.