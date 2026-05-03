Συγκλονίζει η δίκη για την κακοποίηση 5χρονου στην Αλεξανδρούπολη – “Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη;”

Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης εξελίσσεται η δίκη για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 5χρονου αγοριού σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης, η οποία εκδικάζεται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της ευαίσθητης φύσης της.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο νηπιαγωγοί, αλλά και οι γονείς των ανήλικων παιδιών που φέρονται ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό. Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και έκθεση σε κίνδυνο, με τους κατηγορουμένους να αρνούνται όσα τους αποδίδονται.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του πατέρα του 5χρονου, ο οποίος περιέγραψε τη στιγμή που το παιδί του βρήκε το κουράγιο να αποκαλύψει όσα είχε βιώσει.

«Όταν ήρθε ο μικρός να μου εκμυστηρευτεί το περιστατικό, μου είπε: “Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη αν σου πω τι έγινε;”», ανέφερε, μεταφέροντας το βάρος της εμπειρίας που βιώνει η οικογένεια από τον Σεπτέμβριο του 2024, οπότε και φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως υποστήριξε, το παιδί επανέλαβε την περιγραφή των γεγονότων και ενώπιον ιατρικού προσωπικού, ενώ εξέφρασε την πικρία του για τη στάση του σχολείου. «Το σχολείο, δυστυχώς, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων… Είναι μια ανοιχτή πληγή που παραμένει μέχρι σήμερα», δήλωσε, τονίζοντας πως η οικογένεια καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη του παιδιού.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται και σοβαρές καταγγελίες για ελλείψεις στις κρατικές δομές υποστήριξης. Η δικηγόρος της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου, ανέφερε πως η δημόσια ψυχολόγος που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του παιδιού διέκοψε τη διαδικασία, επικαλούμενη πρόβλημα κατανόησης της γλώσσας.

«Ένα παιδί που παλεύει ακόμη και δεν εισπράττει την αγάπη της Πολιτείας», σημείωσε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική στον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το εκπαιδευτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες.

Η ακροαματική διαδικασία έχει διακοπεί και θα συνεχιστεί στις 24 Ιουνίου, με ιδιαίτερο βάρος να δίνεται στην επικείμενη συμπληρωματική κατάθεση του ανήλικου θύματος, η οποία αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.