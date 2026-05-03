Νικόλας Ραπτάκης για Άννα Βίσση: Η τελεία στη συνεργασία μας μπήκε 100% την κατάλληλη στιγμή

Ο Νικόλας Ραπτάκης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του Alpha.

Μέσα σε όλα, βεβαίως, ο νεαρός τραγουδιστής μίλησε για την πολυετή συνεργασία που είχε με την Άννα Βίσση και την κοινή τους απόφαση να μπει τελεία σ’ αυτήν προ λίγων μηνών.

Ειδικότερα, ο Νικόλας Ραπτάκης εξομολογήθηκε αρχικά πως “ήταν πολύ ωραία τα 10 χρόνια συνεργασίας με την Άννα Βίσση. Γίναμε οικογένεια, κανονικότατη οικογένεια. Η τελεία μπήκε, για μένα, 100% την κατάλληλη στιγμή”.

“Εδώ και δυο τρία χρόνια, μου ‘χει πει και η ίδια ότι “όποτε θες, εδώ είμαι, μου λες ανοιχτά… εγώ φεύγω”. Κάναμε μια κουβέντα τον Γενάρη και ο καθένας από τη μεριά του είπε ότι “εγώ θέλω αυτό, εγώ αυτό” και πολύ αγαπημένα αγκαλιαστήκαμε και είπαμε… τέλος εδώ”.

“Όλα αυτά τα χρόνια έχω πάρει εμπειρία από την Άννα Βίσση, σοβαρό γαλόνι. Είναι τρομερή η έμπνευση, η ενέργεια της είναι σοκαριστική και για εμάς που την βλέπουμε. Λες, κάποια στιγμή, έλα κούκλα μου, σταμάτα, δεν το πιστεύω ότι είσαι ακόμα στη σκηνή πάνω! Τρομερή έμπνευση αυτό το πράγμα” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Νικόλας Ραπτάκης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στον Alpha.