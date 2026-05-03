MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λουτσέσκου: Σήμερα αντιδράσαμε κόντρα στη μοίρα, έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, μίλησε στην κάμερα της Nova και τόνισε πώς στο σημερινό παιχνίδι η ομάδα του αντέδρασε κόντρα στη μοίρα, ενώ ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο για τη δουλειά που έχουν κάνει σε όλη τη σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Ο Ολυμπιακός είχε περισσότερο έλεγχο, εμεί σκοράραμε και αντί αξιολογήσαμε κάποιες καταστάσεις δεν το κάναμε, τους δώσαμε χώρο. Το αίσθημα ήταν τότε ότι ελέγχουν το παιχνίδι χωρίς εμείς να μπορούμε να αντιδράσουμε. Στο δεύτερο, μπήκαμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση, ενέργεια και ρυθμό. Σκοράραμε, είχαμε τον έλεγχο και είχαμε και τη φανταστική επέμβαση του Παβλένκα στο σουτ του Τσικίνιο στο 2-1. Ήταν ένα καθοριστικό σημείο του παιχνιδιού.

Ο σημερινός αγώνας σήμερα, μας δείχνει σήμερα ότι δυστυχώς ότι είχαμε αυτήν την κακή περίοδο, χάνοντας πολλούς παίκτες από το Φεβρουάριο. Τώρα επιστρέφουν, αλλά βλέπουμε ότι η ομάδα θέλει χρόνο. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι δεν είναι στο 100% αλλά υπήρξαν στιγμές που παράξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο.

Όλα τα γκολ ήταν από συλλογικές ενέργειες. Μας στοίχισαν οι απουσίες εκείνη την περίοδο, αλλά παιχνίδι με παιχνίδι, ενέργεια με ενέργεια, λεπτό με λεπτό, τα πράγματα πηγαίνουμε καλύτερα. Κάποια στιγμή, πρέπει να αντιδράσεις κόντρα στη μοίρα και πρακτικά, αυτό κάνουμε τώρα.

Έχουμε μέσα μας μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη δουλειά που κάνουμε όλη τη σεζόν. Χάσαμε πολλούς ποδοσφαιριστές από περίεργες ή φυσιολογικές καταστάσεις, χάσαμε τον τελικό Κυπέλλου με σκληρό τρόπο, είχαμε μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, αντιμετωπίσαμε τη Θέλτα με μισή ομάδα… Το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο είναι να αντιδράς απέναντι σε οτιδήποτε γίνεται».

Πηγή: metrosport.gr

Ραζβάν Λουτσέσκου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

YFSF: Από την Μαντόνα ως την Άντζελα Δημητρίου, απόψε, στο νέο επεισόδιο

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου απαντά σε καταγγελία ότι έκανε ταξίδια με χρήματα της Περιφέρειας: “Είναι όλα ψέματα”

MEDIA NEWS 55 λεπτά πριν

Κατερίνα Παπακωστοπούλου για Κατερίνα Καινούργιου: Αδικήθηκε η σχέση μας

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Νετανιάχου: Πρόγραμμα-ασπίδα κατά των drones της Χεζμπολάχ – Μπορούμε να φτάσουμε παντού στο Ιράν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. δήμο Λαγκαδά για την παραβατικότητα ανηλίκων – Έλεγχοι σε δεκάδες νέους και καταστήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Προκηρύξτε επιτέλους εκλογές, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε