Λουτσέσκου: Σήμερα αντιδράσαμε κόντρα στη μοίρα, έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, μίλησε στην κάμερα της Nova και τόνισε πώς στο σημερινό παιχνίδι η ομάδα του αντέδρασε κόντρα στη μοίρα, ενώ ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο για τη δουλειά που έχουν κάνει σε όλη τη σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Ο Ολυμπιακός είχε περισσότερο έλεγχο, εμεί σκοράραμε και αντί αξιολογήσαμε κάποιες καταστάσεις δεν το κάναμε, τους δώσαμε χώρο. Το αίσθημα ήταν τότε ότι ελέγχουν το παιχνίδι χωρίς εμείς να μπορούμε να αντιδράσουμε. Στο δεύτερο, μπήκαμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση, ενέργεια και ρυθμό. Σκοράραμε, είχαμε τον έλεγχο και είχαμε και τη φανταστική επέμβαση του Παβλένκα στο σουτ του Τσικίνιο στο 2-1. Ήταν ένα καθοριστικό σημείο του παιχνιδιού.

Ο σημερινός αγώνας σήμερα, μας δείχνει σήμερα ότι δυστυχώς ότι είχαμε αυτήν την κακή περίοδο, χάνοντας πολλούς παίκτες από το Φεβρουάριο. Τώρα επιστρέφουν, αλλά βλέπουμε ότι η ομάδα θέλει χρόνο. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι δεν είναι στο 100% αλλά υπήρξαν στιγμές που παράξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο.

Όλα τα γκολ ήταν από συλλογικές ενέργειες. Μας στοίχισαν οι απουσίες εκείνη την περίοδο, αλλά παιχνίδι με παιχνίδι, ενέργεια με ενέργεια, λεπτό με λεπτό, τα πράγματα πηγαίνουμε καλύτερα. Κάποια στιγμή, πρέπει να αντιδράσεις κόντρα στη μοίρα και πρακτικά, αυτό κάνουμε τώρα.

Έχουμε μέσα μας μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη δουλειά που κάνουμε όλη τη σεζόν. Χάσαμε πολλούς ποδοσφαιριστές από περίεργες ή φυσιολογικές καταστάσεις, χάσαμε τον τελικό Κυπέλλου με σκληρό τρόπο, είχαμε μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, αντιμετωπίσαμε τη Θέλτα με μισή ομάδα… Το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο είναι να αντιδράς απέναντι σε οτιδήποτε γίνεται».

