Μπομπ Κατσιώνης: Το έλεγα και σε πρώην μου ότι η Ευρυδίκη είναι ο στόχος μου και…

Ο Μπομπ Κατσιώνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και στον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη δική του ιδιαίτερη σχέση με τη Eurovision, περιγράφοντας πώς ένα παιδικό του όνειρο κατέληξε να γίνει πραγματικότητα.

«Ήμουν ένα παιδάκι που η μητέρα μου έβλεπε Eurovision και ξαφνικά έβλεπα κι εγώ τη Eurovision. Το έλεγα και σε πρώην μου ότι η Ευρυδίκη είναι ο στόχος μου και τρελαίνονταν», είπε αρχικά ο Μπομπ Κατσιώνης.



Στη συνέχεια, ο Μπομπ Κατσιώνης εξήγησε πως όχι μόνο κατάφερε να ζήσει τη Eurovision από κοντά, αλλά μέσα από τη μουσική του διαδρομή δημιούργησε και σημαντικές γνωριμίες.

«Μετά πήγα στη Eurovision, με τους Lordi είχαμε γίνει φιλαράκια σε περιοδεία».