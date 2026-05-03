Κόντης: Το μυαλό μας δεν ήταν αυτό που έπρεπε για ένα τέτοιο ματς

Ο Χρήστος Κόντης, μετά την ήττα του ΟΦΗ από τον Άρη στο Παγκρήτιο, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και ανέφερε ότι η ομάδα του προσπάθησε, αλλά δεν είχε το μυαλό, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου.

«Δεν ήταν αυτό που θέλαμε, δηλαδή τη νίκη και περισσότερη όρεξη για την 5η θέση. Το θέλαμε, προσπαθήσαμε αλλά δεν ήταν η μέρα μας. Το μυαλό μας δεν ήταν αυτό που έπρεπε για ένα τέτοιο ματς», ανέφερε αρχικά ο τεχνικός των Κρητικών.

Για τους πανηγυρισμούς μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου: «Ήταν μια εβδομάδα χαράς με πολλά πανηγύρια, ο κόσμος βγήκε έξω και έκανε καλά που αποθέωσε τους παίκτες. Εμείς έχουμε τρία ματς και θέλουμε να τελειώσουμε όσο ψηλότερα γίνεται».

