Πάτρα: Κι άλλα δύο ατυχήματα με παιδιά από πατίνι μετά την τραγωδία στην Ηλεία με τον 11χρονο

Μετά το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην Ηλεία, όπου ο 11χρονος Κωνσταντίνος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με πατίνι, ακολούθησαν ακόμη δύο νέα περιστατικά, με πιο σοβαρό εκείνο στην Κυπαρισσία που αφορά έναν 11χρονο ο οποίος νοσηλεύεται και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε πλατεία της Κυπαρισσίας, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται to tempo24.news, παιδί που κινούνταν με πατίνι συγκρούστηκε με τον 11χρονο την ώρα που εκείνος βρισκόταν στον χώρο. Από τη σύγκρουση, ο ανήλικος τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ένα παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί στην περιοχή του Ρίου. Και εκεί, παιδί τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα με πατίνι και διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου επίσης αναμένεται να χειρουργηθεί.

Τα δύο περιστατικά αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που ενέχει η χρήση πατινιών σε πλατείες και πεζόδρομους, όπου συνυπάρχουν πεζοί και ανήλικοι.

