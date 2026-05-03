Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα – Στο μυαλό των “ασπρόμαυρων” το 4 στα 4

Για την 3η αγωνιστική των play off της Super League ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Ο λαβωμένος “Δικέφαλος” αφήνει πίσω του τον χαμένο τελικό κυπέλλου κόντρα στον ΟΦΗ, και θέλει να κάνει restart επιστρέφοντας στις νίκες ύστερα από ενάμιση μήνα. Ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκη και Χατσίδη.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός μετά το εύκολο πέρασμα από τη Λεωφόρο, με 0-2 θα τα δώσει όλα για να μείνει στη μάχη του πρωταθλήματος.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Nova Sport Prime.