Μεντιλίμπαρ: Παίξαμε για τη νίκη αλλά χαρίσαμε το ματς στον ΠΑΟΚ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τόνισε πώς η ομάδα του χάρισε τη νίκη στους ασπρόμαυρους.

Για το που κρίθηκε το παιχνίδι: «Σήμερα πραγματικά το πρώτο μέρος ήταν από τα πιο απλά που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο, φαινόταν ότι θα προηγηθεί ο Ολυμπιακός, αλλά τελικά μόνο ισοφαρίσαμε. Και ενώ και στο δεύτερο φαινόταν ότι θα κερδίσει η ομάδα μου χάρισε δύο γκολ στον ΠΑΟΚ και όταν χαρίζεις δύο γκολ δεν μπορείς να περιμένεις παραπάνω.

Θα μιλήσουμε για το σημερινό ματς παίξαμε για νίκη αλλά το χαρίσαμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες και τις χαρίσαμε στον ΠΑΟΚ, δεν θα πούμε κάτι παραπάνω».

Για δεύτερη θέση: «Ας περάσει το βράδυ σήμερα, δεν μπορούμε να σκεφτούμε που θα καταλήξουμε και ο ΠΑΟΚ θέλει την δεύτερη θέση, είμαστε μαζί τώρα».

Για την υπεροχή του ΠΑΟΚ στα μεταξύ τους ντέρμπι: «Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, διαφορετικές ιστορίες σε κάθε ματς απέναντι στον ίδιο αντίπαλο. Στο Κύπελλο χάσαμε εύκολα, στο προηγούμενο παιχνίδι εδώ είχαμε υπεροχή αλλά ο ΠΑΟΚ το ανέτρεψε».

