Διπλό “χτύπημα” με Ζίβκοβιτς-Γερεμέγεφ και… 3-1 ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό

Δυναμικό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο β’ ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Παρ’ ότι οι «ερυθρόλευκοι» φάνηκε να πατούν καλύτερα στα πρώτα λεπτά του β’ μέρους έχοντας δύο τελικές με τους Ρέτσο και Ελ Κααμπί, ο Δικέφαλος ήταν αυτός που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και μάλιστα δύο φορές παίρνοντας ισχυρό προβάδισμα με 3-1 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Το 2-1 για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έγινε στο 51′ με τον Ζίβκοβιτς να βάζει εκ νέου τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του.

Ο Σέρβος έγινε αποδέκτης της μπάλας μετά από όμορφη ενέργεια του Κωνσταντέλια, ο οποίος πάτησε στην περιοχή του Ολυμπιακού και την κατάλληλη στιγμή του έδωσε τη μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς με όμορφο διαγώνιο πλασέ εντός περιοχής δεν άφησε περιθώρια αντίστασης στον Τζολάκη, ο οποίος είδε τη μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας της ομάδας του.

Μετά από 14 λεπτά και πιο συγκεκριμένα στο 65′ ο ΠΑΟΚ βρήκε εκ νέου τον δρόμο προς τα δίχτυα και πάλι με τον Γερεμέγεφ κάνοντας το 3-1 απέναντι στους «ερυθρόλευκους». Η φάση ξεκίνησε ξανά από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος βρήκε εξαιρετικά τον Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος όντας απέναντι στον Τζολάκη δεν θέλησε να «εκτελέσει» ο ίδιος αλλά γύρισε δίπλα στον Γερεμέγεφ, ο οποίος ανενόχλητος σημείωσε το 3-1 για τον Δικέφαλο.

Πηγή: metrosport.gr