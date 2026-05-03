Kris Jenner: Ξανά προς πώληση η εμβληματική έπαυλη των Kardashian αντί 13 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Kris Jenner έβγαλε και πάλι προς πώληση την εμβληματική κατοικία όπου η ίδια και η οικογένειά της γύρισαν το “Keeping Up with the Kardashians” (KUWTK).

Η 70χρονη «μαμά-μάνατζερ» είχε αρχικά διαθέσει το σπίτι προς πώληση τον Φεβρουάριο του 2025 έναντι 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα, πήρε την απόφαση να καταχωρίσει ξανά την έπαυλη στο Hidden Hills της Καλιφόρνια για 13 εκατομμύρια δολάρια, αφού επανεξέτασε το αν θα έπρεπε να την κρατήσει ως μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο, σύμφωνα με το TMZ.

Πέρυσι, η Jenner απέρριψε πολλές προσφορές λόγω της συναισθηματικής της σύνδεσης με την κατοικία, καθώς εκεί μεγάλωσε τα μικρότερα παιδιά της την εποχή που η δεμένη οικογένεια άρχισε να γίνεται διάσημη.

Το ασπρόμαυρο δάπεδο της εισόδου και η διπλή σκάλα είναι άμεσα αναγνωρίσιμα στους θαυμαστές της μακροχρόνιας σειράς του E!. Την πώληση έχει αναλάβει ο Tomer Fridman της Christie’s International Real Estate SoCal.



Η Jenner φέρεται να ξόδεψε εκατομμύρια για την ανακαίνιση της μεγάλης ιδιοκτησίας πριν τη βγάλει προς πώληση πέρυσι. Η διάσημη έπαυλη αποτέλεσε το σκηνικό για πολυάριθμες σκηνές του Keeping Up with the Kardashians, καθώς η εκπομπή προβαλλόταν από το 2007 έως το 2021.

Πριν το σπίτι βγει στην αγορά, η Jenner φέρεται να ζήτησε από τον διάσημο σχεδιαστή εσωτερικών χώρων, Ryan Saghian, να αντικαταστήσει σχεδόν όλα τα έπιπλα με καινούρια κομμάτια από την ευρωπαϊκή εταιρεία ειδών πολυτελείας, Eichholtz. Έβαλε επίσης τον Saghian να προσθέσει νέα έργα τέχνης και πολυέλαιους κατά παραγγελία.

Η 69χρονη Kris και ο πρώην σύζυγός της, Caitlyn Jenner, αγόρασαν την κατοικία των 6 υπνοδωματίων και των οκτώ μπάνιων, έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων το 2010.

Κάθε υπνοδωμάτιο διαθέτει ιδιωτικό μπάνιο και η κύρια σουίτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε από την Kris, διαθέτει τζάκι, wet bar, μπάνιο τύπου spa με ντους ατμού, ιδιωτικό γυμναστήριο και μπαλκόνι με θέα στα 1,55 στρέμματα ιδιωτικής γης.

