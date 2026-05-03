Δύο στρατιωτικοί των ΗΠΑ αγνοούνται στο νότιο Μαρόκο

Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που συμμετείχαν στα διεθνή γυμνάσια με την επωνυμία «African Lion 2026» φέρονται ως αγνοούμενοι από χθες Σάββατο το βράδυ στο νότιο Μαρόκο.

«Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που συμμετείχαν στην African Lion 2026 αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι στις 2 Μαΐου 2026 στις 21:00 [23:00 ώρα Ελλάδας], στο Καπ Ντράα, στην περιοχή Ταν Ταν», ανέφεραν σήμερα στο Χ.

«Οι δυνάμεις του Μαρόκου, των ΗΠΑ και άλλων χωρών που συμμετέχουν στα γυμνάσια ξεκίνησαν αμέσως συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, περιλαμβανομένων χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μέσων», προστίθεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι FAR.

Από την πλευρά της, η Africom ανέφερε ότι ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνθήκες της εξαφάνισης των δύο στρατιωτικών.

Τα στρατιωτικά γυμνάσια, που οργανώθηκαν από τις μαροκινές ένοπλες δυνάμεις FAR σε σύμπραξη με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ξεκίνησαν επίσημα τη Δευτέρα (27.04.2026) στο Αγκαντίρ, στο νότιο Μαρόκο, σύμφωνα με τις FAR. Στα γυμνάσια, που προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις Παρασκευή (08.05.2026), συμμετέχουν 5.000 στρατιωτικοί από περισσότερες από 40 χώρες, καθώς και ειδικοί στην ασφάλεια και στην άμυνα.

