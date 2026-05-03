Απέπλευσε από τη Θεσσαλονίκη το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο “Celebrity Infinity” – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΗΣ

Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης απέπλευσε πριν από λίγη ώρα το τεράστιο κρουαζιερόπλοιο CELEBRITY INFINITY, με μήκος 297 μέτρα και πλάτος 32 μέτρα.

Σημειώνεται πως το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο έφτασε χθες Σάββατο στη «νύφη του Βορρά».

Κατά την παραμονή τους στην πόλη, οι τουρίστες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το κέντρο της Θεσσαλονίκης, να απολαύσουν τη βόλτα τους στην παραλιακή της πόλης αλλά και τη νυχτερινή ζωή.

Τέλος με το Celebrity Infinity ταξιδεύουν πάνω από 2.000 επιβάτες, από διάφορες εθνικότητες.

