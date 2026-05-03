Ο Ζίβκοβιτς καλεί τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πάνε στη Θύρα 4 για να δεχθούν το χειροκρότημα

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων παιχνιδιών με αποκορύφωμα την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ (2-3) στο Πανθεσσαλικό και επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις επιτυχίες. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος σκόραρε δις, επικράτησε με 3-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα, πετυχαίνοντας μία νίκη με μεγάλη βαθμολογική σημασία.

Η επικράτηση αυτή δεν έχει μόνο ψυχολογική αξία, αλλά και ουσιαστικό αντίκτυπο στη βαθμολογία, καθώς ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στη δεύτερη θέση και παραμένει δυναμικά στη μάχη των play offs. Μετά από μια περίοδο αμφισβήτησης, η ομάδα δείχνει να βρίσκει ξανά σταθερότητα και αυτοπεποίθηση.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν πλέον από 61 βαθμούς, με τους Θεσσαλονικείς να υπερτερούν στην ισοβαθμία λόγω των αποτελεσμάτων στα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων. Αμφότεροι βρίσκονται στο -5 από την ΑΕΚ, η οποία δοκιμάζεται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Δικέφαλος έβγαλε αντίδραση, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από ενάμιση μήνα, με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να σκοράρει δύο φορές και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να γράφει και αυτός το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο «Ζίλε» έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα συσπείρωσης. Κάλεσε τους συμπαίκτες του να κατευθυνθούν προς τη Θύρα 4, προκειμένου να πανηγυρίσουν όλοι μαζί με τον κόσμο μία νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια των play offs.

