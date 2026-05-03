Αφροδίτη Γραμμέλη για Γιώργο Λιάγκα: Είχαμε και τις συγκρούσεις μας και τις διαφωνίες μας και τις δυσκολίες μας

Η Αφροδίτη Γραμμέλη παραχώρησε συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι της Κυριακής, όταν και βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” στον Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην τηλεοπτική συνύπαρξη που είχε στο παρελθόν με τον Γιώργο Λιάγκα καθώς και στις συγκρούσεις που είχαν στην πρωινή ζώνη.

Ειδικότερα, η Αφροδίτη Γραμμέλη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ο Γιώργος Λιάγκας με πήρε τηλέφωνο μια μέρα που είχα γράψει, εντελώς συμπωματικά, μια κριτική, για την πρωινή ζώνη και είχα πει “Γιώργο μου, φτάνει με το πρωινό! Θεωρώ ότι αδικείσαι, καλύτερα να κάνεις κάτι το βράδυ”. Γύρω γύρω ερμηνεύτηκε ως… η Γραμμέλη λέει του Λιάγκα, σήκω και φύγε από την πρωινή ζώνη επιτέλους”.

“Ο Γιώργος, λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο και σκέφτηκα αμέσως “ωχ, άντε πάλι, πήρε να μου πει γι’ αυτό”. Το σηκώνω και μου είπε ότι δεν με πήρε για την κριτική, γιατί είχε καταλάβει τι ήθελα να πω, αλλά ήθελε να μου κάνει μια πρόταση. Ο Γιώργος ήταν πάντα μονοκόμματος, δεν είχε γύρω γύρω. Αιφνιδιάζομαι, του λέω να πιούμε έναν καφέ και τα ‘φερε η ζωή και συνεργαστήκαμε”.

“Ήταν περιπετειώδης η συνεργασία μας, ήταν μια πολύ έντονη περίοδος. Ειδικά την περίοδο του πρωινού, είχαμε και τις συγκρούσεις μας και τις διαφωνίες μας και τις δυσκολίες μας. Είχαμε όμως και κάποιες πολύ καλές στιγμές, αυτές που με έναν άνθρωπο, που σέβεσαι και εκτιμάς μιλάς με τα μάτια” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Αφροδίτη Γραμμέλη στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στο μαγκαζίνο του Alpha.

“Με δυσκόλεψαν αρκετά πράγματα στο Πρωινό και είχαμε και κάποιες διαφωνίες. Νομίζω ότι δεν ταίριαξα όσο θα ήθελα και νομίζω ότι ήταν μια περίεργη χρονιά που δεν “κούμπωσα” με τον τρόπο που θα ήθελα, δεν ένιωσα να ταιριάζω τόσο πολύ στην εκπομπή”.