MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Πασχάλης για Eurovision 2026: Το τραγούδι του Ακύλα δεν θα το ψηφίσουν οι επιτροπές

|
THESTIVAL TEAM

Με φόντο τον παλμό της Eurovision 2026, ο Πασχάλης γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για τη διαχρονικότητα του «Μάθημα Σολφέζ», σχολιάζοντας παράλληλα τη συμμετοχή του Ακύλα με το «Ferto», αλλά και τη δική του σχέση με τον διαγωνισμό.

«Η πέμπτη θέση ήταν η καλύτερη τότε που πήραμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία η θέση. Σημασία έχει το τραγούδι. Από τότε που το είπαμε, μέχρι τώρα, παραμένει το εμβληματικό τραγούδι της Eurovision», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή “Σαββατοκύριακο Παρέα”, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική απήχηση του κομματιού.

Σε ερώτηση για το «Ferto», σχολίασε: «Είναι μία πρόταση. Καθαρά σαν τραγούδι δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά σαν ιδέα και όλο το παρουσιαστικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, λοιπόν».

Όσο για το αν πρόκειται για τραγούδι που θα στηριχθεί από τις επιτροπές, εμφανίστηκε επιφυλακτικός: «Όταν το τραγούδι που συμμετέχει έχει κάτι να προσφέρει, θα το ψηφίσουν οι επιτροπές. Έχουν ένα κριτήριο πιο καλλιτεχνικό, δεν ακολουθούν πάντα το ευρύ κοινό».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως δεν σκέφτεται επιστροφή στον διαγωνισμό. «Δεν θα ξαναπάει ποτέ στη Eurovision ο Πασχάλης. Δεν έχει λόγο να ξαναπάει. Πήγε, πέτυχε. Και έχουμε την κονκάρδα, ό,τι πετύχαμε».

Ακύλας Πασχάλης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Τέλος στα ψιλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ηράκλειο: Βανδάλισαν δημόσια τουαλέτα ΑμεΑ σε πάρκο – Δείτε φωτό

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ο Στέλιος Ρόκκος προσποιήθηκε τον ζητιάνο στην Ιταλία: “Φαίνεσαι καλοταϊσμένος”, του είπε περαστική

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μαρίνα Ασλάνογλου: Είμαι σε μια περίοδο αυτοπροστασίας και με έχω βάλει εμένα μπροστά τώρα

ΔΙΕΘΝΗ 1 λεπτό πριν

Τρομακτικό τροχαίο στην Τουρκία με λεωφορείο: Τρεις νεκροί και 31 τραυματίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζουν οι δύο αστυνομικοί που έσωσαν μητέρα και παιδιά από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – “Έπρεπε να δράσουμε άμεσα”