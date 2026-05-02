Πράσινο φως από τον ΠΟΥ για το πρώτο φάρμακο κατά της ελονοσίας στα βρέφη

Η πρώτη θεραπεία κατά της ελονοσίας στα βρέφη πήρε έγκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανοίγοντας το δρόμο για την ευρεία χρήση της σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάποια ασφαλής θεραπεία για την επικίνδυνη αυτή νόσο. Τα βρέφη με ελονοσία μέχρι τώρα αντιμετωπίζονταν με σκευάσματα σχεδιασμένα για μεγαλύτερα παιδιά, «τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο σφαλμάτων στη δοσολογία, παρενεργειών και τοξικότητας», όπως επισημαίνει ο ΠΟΥ.

Σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής, όπως αναφέρει ο Guardian, έως και το 18% των παιδιών ηλικίας κάτω των έξι μηνών προσβάλλονται από ελονοσία.

Το 2024 καταγράφηκαν 610.000 θάνατοι από ελονοσία, εκ των οποίων περίπου τα τρία τέταρτα αφορούσαν παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών στην Αφρική.

Το Coartem Baby μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία βρεφών βάρους ακόμη και μόλις 2 κιλών. Το φάρμακο διατίθεται σε μορφή δισκίων με γεύση γλυκού κερασιού που μπορούν να διαλυθούν σε υγρά, ακόμη και μητρικό γάλα.

Το φάρμακο έχει λάβει την προκαταρκτική πιστοποίηση του ΠΟΥ, η οποία υποδηλώνει ότι πληροί τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, και θα επιτρέψει την προμήθεια από τον δημόσιο τομέα σε πολλές χώρες με υψηλά ποσοστά ελονοσίας, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, δρ, Γκεμπρεϊσούς, δήλωσε ότι τα νέα εμβόλια και διαγνωστικά τεστ, σε συνδυασμό με τα κουνουπιέρες νέας γενιάς, συμβάλλουν στην ανατροπή της κατάστασης έναντι της νόσου.

Το Coartem Baby αναπτύχθηκε από την πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία Novartis και τον οργανισμό Medicines for Malaria Venture (MMV).

Η ανάπτυξη του φαρμάκου έρχεται με δεδομένα ένα όλο και μεγαλύτερο σώμα ερευνών που αμφισβητούν την παλιά παρανόηση ότι τα μικρά μωρά δεν μπορούν να μολυνθούν από ελονοσία επειδή διατηρούν την ανοσία που τους μεταδίδεται από τις μητέρες τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.