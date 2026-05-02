Ευγενία Δημητροπούλου: Η μητρότητα έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, με εκπλήσσει κάθε μέρα

Την καλή της φίλη και συνάδελφο, Ευγενία Δημητροπούλου φιλοξένησε η Λένα Παπαληγούρα, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Μαμα-δες” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μέσα σε όλα, δε, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε με τρυφερότητα στο κομμάτι της μητρότητας και στις αλλαγές που έφερε ο ερχομός της κόρης της στη ζωή και στην καθημερινότητα της.

Ειδικότερα, η Ευγενία Δημητροπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “η μητρότητα με εκπλήσσει κάθε μέρα. Κάθε ένας μεταφέρει την εμπειρία του, δεν ξέρεις ακριβώς πως θα είναι και έχω καταλάβει πως ανάλογα με τις δικές σου εμπειρίες και με τη συνθήκη της δικής σου ζωής, του δικού σου παιδιού, είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να μου πεις ότι τα δικά σου παιδιά κοιμούνται όλη τη διάρκεια της νύχτας στο δωμάτιο τους και γω να πω πως δεν είναι έτσι”.

“Η Εύα ξυπνάει μες στη νύχτα, είναι δύσκολη στο να ξανακοιμηθεί και γενικότερα είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Ξέρω, όμως, άλλους γονείς που κοιμούνται κανονικότατα όλο το βράδυ και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι μ’ αυτό”. “Για εμάς αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει δουλειά. Το δουλεύουμε, το παλεύουμε, το παλεύει και η ίδια και το λέει, “μαμά σήμερα τα κατάφερα”.

“Η μητρότητα έχει πάρα πολλές εκφάνσεις και ο καθένας έρχεται αντιμέτωπος με κάποιες εύκολες και με κάποιες δύσκολες. Σίγουρα βρίσκει χαρά και ικανοποίηση μέσα σε κάποιες, κάποιες άλλες τον δυσκολεύουν, κάποια στάδια” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ευγενία Δημητροπούλου στην εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ.