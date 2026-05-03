Μιχάλης Ιατρόπουλος: Καθένας βγαίνει και λέει ό,τι γουστάρει και μένει ατιμώρητος ξεφτιλίζοντας ανθρώπους

Καλεσμένος του Θανάση Πάτρα βρέθηκε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, το βράδυ της Κυριακής, όταν και προβλήθηκε το νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” στο πρόγραμμα του OPEN.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην εκτίμηση που έχει προς τον Γιάννη Σμαραγδή αλλά και στo γεγονός πως καθένας πια μπορεί να έχει βήμα και να κατακρεουργεί τηλεοπτικά άλλους συνανθρώπους του.

Ειδικότερα, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “τον Γιάννη Σμαραγδή τον σέβομαι και τον αγαπώ. Έκανε πολύ μεγάλο κόπο ο άνθρωπος και είμαι πολύ χαρούμενος που του βγήκε το χαρτί (σ.σ. η ταινία “Καποδίστριας”) κόντρα σε όλα τους παπαγάλους, που είναι με κάτι μύτες τέτοιες”.

“Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή πουλάει, το καλό και το φιλότιμο εξαφανίζεται, ζούμε στην εποχή του ψέματος και της αχαριστίας. Αυτά πια έγιναν καθημερινότητες. Έχουμε φτάσει εκεί, να είναι δηλαδή καθημερινότητα το κακό και το κουτσομπολιό”.

“Ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι γουστάρει και μένει ατιμώρητος. Είτε ως πανελίστας είτε ως δημοσιογράφος, εντός εισαγωγικών, με καλυμμένη δημοσιογραφική ταυτότητα και παρουσιαστής και βγαίνει και ξεφτιλίζει τους ανθρώπους. Λέει ό,τι μαλ…α του ‘ρθει χωρίς να σέβεται κανέναν, ούτε την ιστορία του κάθε ανθρώπου και μένει ατιμώρητος” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Κυριακής.