Πάτρα: Εμπρησμός η φωτιά στο πρώην εργοστάσιο της Pirelli – Tι ερευνά η Πυροσβεστική 

Στο συμπέρασμα ότι η φωτιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Pirelli οφείλεται σε εμπρησμό από εξωγενή παράγοντα, καταλήγουν –σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr– τα στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Πατρών. Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου 2026 στην περιοχή της Λεύκας, φαίνεται πως πυροδοτήθηκε σκόπιμα και όχι από κάποιο τυχαίο συμβάν.


Οι έρευνες και το κίνητρο της «καύσης για χαλκό»


Τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι ανακριτικοί υπάλληλοι ενισχύουν το σενάριο της δόλιας ενέργειας. Η φωτιά ξεκίνησε από σημείο όπου βρίσκονταν στοιβαγμένα ελαστικά, η καύση των οποίων προκάλεσε ένα πυκνό, τοξικό μαύρο σύννεφο καπνού που σκέπασε την περιοχή.

