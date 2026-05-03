Πιο κοντά στην επαναλειτουργία η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλώρινα – Βίντεο από το δοκιμαστικό δρομολόγιο

Ένα ακόμη βήμα προς την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Φλώρινα έγινε το πρωί της Κυριακής, με την πραγματοποίηση του δεύτερου δοκιμαστικού δρομολογίου, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η γραμμή θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία εντός του μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politisflorinas.gr, η επανεκκίνηση των τακτικών δρομολογίων τοποθετείται χρονικά στις 20 Μαΐου, ωστόσο η λειτουργία της γραμμής αναμένεται να ξεκινήσει με περιορισμούς.

Κύριο ζήτημα παραμένουν οι ελλείψεις σε προσωπικό κίνησης, όπως κλειδούχοι και σταθμάρχες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη συχνότητα των δρομολογίων. Το αρχικό πλάνο προβλέπει μόλις ένα έως δύο δρομολόγια ημερησίως, αριθμός που απέχει από την πλήρη κάλυψη των μεταφορικών αναγκών της περιοχής.

Παρά τους περιορισμούς, η επαναλειτουργία της γραμμής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Δυτική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα συνολικά, καθώς έρχεται να βάλει τέλος σε έναν τριετή αποκλεισμό που είχε επηρεάσει τη Φλώρινα και τις ενδιάμεσες περιοχές έως την Έδεσσα.

Η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης, έστω και σε πρώτο στάδιο, αναμένεται να διευκολύνει τις μετακινήσεις των πολιτών και να ενισχύσει την τοπική οικονομία, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται πλέον να προχωρήσουν σε ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων το επόμενο διάστημα.

Τρένο Φλώρινα



