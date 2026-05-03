“Η Μάσα και ο αρκούδος”, μια μεγάλη γιορτή σε σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα σήμερα στο Θέατρο Κολοσσαίον

«Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή» η επίσημη θεατρική παράσταση, ζωντανεύει τον μαγικό κόσμο της παγκόσμιας επιτυχημένης σειράς κινουμένων σχεδίων. Με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού.

Η Μάσα και ο Αρκούδος, είναι ένα από τα πέντε κορυφαία παιδικά σε Ευρώπη και Αμερική, μεταδίδεται σε περισσότερες από 130 χώρες, πάνω από το 78% των παιδιών παγκοσμίως γνωρίζουν τους ήρωες και το 2021 βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης των πιο δημοφιλών εκπομπών για παιδιά στον κόσμο.

Λίγα λόγια για το έργο:

Η Μάσα και ο Αρκούδος ετοιμάζουν μία μεγάλη γιορτή για την Ντάσα! Ένα πάρτυ έκπληξη για τα γενέθλια της και προσκαλούν μικρούς και μεγάλους φίλους στο υπέροχο δάσος τους.

Τα πεντανόστιμα cupcakes με την συνταγή του Αρκούδου φουρνίζονται και όλοι είναι έτοιμοι για την υποδοχή της Ντάσα.

Τι συμβαίνει όμως όταν η Ντάσα καθυστερεί να πάει στο πάρτυ-έκπληξη και η Μάσα οργανώνει όλη την παρέα και ξεχύνονται στο δάσος να την βρουν;

Όλοι μαζί επί σκηνής τραγουδούν, χορεύουν και μας μεταφέρουν στο μαγικό κόσμο της Μάσα προσκαλώντας παιδιά και μεγάλους σε ένα παιχνίδι μυστηρίου που πρέπει να παίξουν και να λύσουν όλοι μαζί.

Γιατί στο μαζί βρίσκεται η χαρά, το μαζί δημιουργεί την αγάπη και από το μαζί γεννιούνται οι πιο ωραίες ιστορίες και οι ομορφότερες αναμνήσεις.

Η Μάσα, ο Αρκούδος, η Ρόζι, η Σκιουρίνα, ο Λαγός, το Πάντα, η Σίλλυ και ο Σλάυ, και φυσικά η Ντάσα μας υποδέχονται και μας υπόσχονται μία περιπέτεια γεμάτη μουσικές, γέλιο, τραγούδι, ακροβατικά και παιχνίδι. Παιχνίδι ανεξαρτήτου ηλικίας, παιχνίδι από όλους για όλους, παιχνίδι που στο τέλος πάντα γίνεται γιορτή.

Φορέστε τα γιορτινά σας και ετοιμαστείτε για πάρτυ! Η Μάσα και ο Αρκούδος μας καλωσορίζουν στην μεγάλη τους γιορτή!

«Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή» μια θεατρική παράσταση που θα σας συναρπάσει.

Μην τη χάσετε.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ταμίλλα Κουλίεβα

Κείμενο: Χάρης Χιώτης, Αγνή Χιώτη

Μουσική: Γιώργος Κωστογιώργης

Σκηνογραφία: Ντίνα Ζαφειρίου, Kolossaion Productions

Ενδυματολογία: Σωτήρης Καραθανάσης

Χορογραφίες: Ιωάννα Μήτσικα

Φωτισμοί: Τρύφωνας Κεχαγιάς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βασιλική Ζαφειρίου

Sound design: Τσεσμελόγλου Δημήτρης

Υπεύθυνος Κατασκευής Σκηνικών: Kolossaion Productions

Hair styling: Γιαννακοπούλου Άννα

Σκηνοθεσία trailer: Παναγιώτης Κουντουράς

Φωτογράφιση: Γιώργος Νάκης

Παραγωγή: Kolossaion Productions

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Αθανασέλος, Στέλλα Δροσινού, Βασιλική Ζαφειρίου, Ελβίρα Πολυτίμη Θεμελή, Ιορδάνης Ιωαννίδης, Κριστιάνα Καρρίκι, Κωνσταντίνα Λάγγη, Βλάσης Παπακωνσταντίνου.

Η επίσημη θεατρική παράσταση «Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή» σε σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα, θα βρίσκεται για 3 μόνο παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη στο ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ , την Κυριακή 3 Μαΐου στις 11:30π.μ., το Σάββατο 9 Μαΐου στις 3:00μ.μ. και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 στις 11:30π.μ.

Μην τη χάσετε.

Δείτε το trailer: https://youtu.be/vfS6O8jTcvc

Δείτε το τραγούδι «Μαζί σου μπορώ τον κόσμο να αλλάξω»: https://youtu.be/cbDBv0qkX9c

Tιμή εισιτηρίου: από 12€

Εισιτήρια προπωλούνται:

στο https://www.more.com/theater/children/i-masa-kai-o-arkoudos-mia-megali-giorti/

και στο ταμείο του ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ Βασ. Όλγας 150 Τηλ.: 2310 834 996

Πληροφορίες στο 6987 089 778 και στο 2310 834 996