Ελέφαντας σε αμόκ στην Ινδία κατέστρεψε ό,τι βρήκε μπροστά του και σκότωσε έναν 40χρονο – Δείτε βίντεο

Μια τραγική επίθεση ελέφαντα εκτυλίχθηκε στο Ναό Kidangoor Mahavishnu στο Ανγκαμάλι της κοινότητας Κεράλα της Ινδίας.

Την Παρασκευή 1 Μαΐου, ο ελέφαντας που έφερε το όνομα «Mayyanad Parthasarathy» βρέθηκε σε κατάσταση αμόκ και ξέφυγε γύρω στις 9:45 το πρωί. Επιτέθηκε σε ό,τι έβρισκε μπροστά του και σκότωσε τον 40χρονο οδηγό φορτηγού που είχε μεταφέρει εκεί τον ελέφαντα. Ένας ακόμα τραυματίστηκε σοβαρά.

Το τεράστιο ζώο σήκωσε και ανέτρεψε αυτοκίνητα, συνέθραυσε δίκυκλα και προκάλεσε ζημιές στον τοίχο του περιβάλλοντος του ναού. Τελικά ελέγχθηκε από αξιωματούχους δασών και αστυνομία με τη χρήση ηρεμιστικών, μετά από σχεδόν δύο ώρες.

