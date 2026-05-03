Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε στο Ηράκλειο – Δείτε εικόνες

Με χειμερινή διάθεση έχει κάνει «ποδαρικό» ο Μάιος σε ολόκληρη τη χώρα, με το άστατο σκηνικό του καιρού και το κρύο να συνεχίζεται.

Μάλιστα σύμφωνα με το creta24.gr περίπου στις 9 το πρωί σήμερα Κυριακή μια μπόρα με ισχυρή χαλαζόπτωση, βροχές, καταιγίδες και ανέμους αναστάτωσε το Ηράκλειο.

Το φαινόμενο είχε σύντομη διάρκεια, όμως ήταν αρκετό για να… ασπρίσουν -έστω και για λίγο- αυλές, μπαλκόνια και αυτοκίνητα.

Το άστατο σκηνικό του καιρού θα συνεχιστεί και σήμερα στην Κρήτη, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να προειδοποιεί με ισχυρούς βοριάδες που θα φτάσουν έως τα 9 μποφόρ.