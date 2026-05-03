Σέρρες: Η ανακοίνωση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη για τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας

Άγρια συμπλοκή μεταξύ 10 κρατουμένων σημειώθηκε σήμερα στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρρες, με δύο από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, τα θύματα είναι ένας αλλοδαπός από το Ιράκ και ένας Αλγερινός.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπ.Προστασίας του Πολίτη:

“Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου 2026, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου δέκα κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Άμεσα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, αντιλαμβανόμενοι το περιστατικό, επενέβησαν για την αποτροπή της συμπλοκής και τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του Ε.Κ.Α.Β. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού”.